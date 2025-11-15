https://1prime.ru/20251115/lada--864567438.html

Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura

Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября 2024 года. "С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства "АвтоВАЗа". Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Эксперт уточнил, что физические лица за указанный период приобрели 586 "Аур" или 52,4% от общего числа продаж, а юрлица купили 532 автомобиля или 47,6%. Наибольшим спросом данная модель пользуется в Москве и Московской области, на которые суммарно приходится 13% всех продаж Aura. Следом идут Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Еще примерно по 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области. "В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России", - заключил руководитель "Автостата".

