Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/lada--864567438.html
Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura
Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura - 15.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura
Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T17:07+0300
2025-11-15T17:07+0300
экономика
бизнес
россия
москва
московская область
татарстан
автоваз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6270247e69be2a3a35c09c36675e033d.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября 2024 года. "С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства "АвтоВАЗа". Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Эксперт уточнил, что физические лица за указанный период приобрели 586 "Аур" или 52,4% от общего числа продаж, а юрлица купили 532 автомобиля или 47,6%. Наибольшим спросом данная модель пользуется в Москве и Московской области, на которые суммарно приходится 13% всех продаж Aura. Следом идут Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Еще примерно по 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области. "В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России", - заключил руководитель "Автостата".
https://1prime.ru/20251115/avilon-864560764.html
москва
московская область
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eca7f3ba39b1c1193c857b57e9e3e45c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, московская область, татарстан, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ТАТАРСТАН, АвтоВАЗ, Авто
17:07 15.11.2025
 
Эксперт оценил объем продаж новых автомобилей Lada Aura

"Автостат": в России за 10 месяцев продали 1118 новых автомобилей Lada Aura

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Международная промышленная выставка "Иннопром". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada Aura в России за 10 месяцев 2025 года составили 1118 экземпляров, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября 2024 года.
"С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura. Напомню, что это самая дорогая модель производства "АвтоВАЗа". Она представляет из себя удлиненную и более оснащенную версию Lada Vesta", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Эксперт уточнил, что физические лица за указанный период приобрели 586 "Аур" или 52,4% от общего числа продаж, а юрлица купили 532 автомобиля или 47,6%.
Наибольшим спросом данная модель пользуется в Москве и Московской области, на которые суммарно приходится 13% всех продаж Aura. Следом идут Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Еще примерно по 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.
"В целом, Lada Aura, хотя бы штучно, появилась уже в 80 регионах России", - заключил руководитель "Автостата".
Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Дилеры назвали модели авто в пределах миллиона рублей
10:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьТАТАРСТАНАвтоВАЗАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала