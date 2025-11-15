Радев раскритиковал назначение Спецова спецуправляющим "Лукойла"

https://1prime.ru/20251115/radev-864567777.html
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим "Лукойла" в стране противоречит болгарской конституции, заявил глава государства Румен Радев. Ране агентство БТА сообщало, что министры Болгарии назначили Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране. "Они (министры - ред.) добились того, чтобы гарантии, которые были в законе 2023 года, были отменены. Они проголосовали за полномочия распоряжаться акциями и имуществом, что противоречит конституции и неприкосновенности частной собственности. Они уже проголосовали за послабления, чтобы специальный коммерческий администратор не подчинялся административному и судебному контролю, и это выходит за рамки национального и европейского правового порядка", - приводит слова президента БТА. По словам Радева, согласно действующему законодательству, специальный коммерческий управляющий должен разработать подробный шестимесячный план действий, который затем должен быть представлен на утверждение в Совет безопасности при Совете министров, чего не было сделано. Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим "Лукойла" в стране противоречит болгарской конституции, заявил глава государства Румен Радев.
Ране агентство БТА сообщало, что министры Болгарии
назначили Спецова спецуправляющим активами "Лукойла
" в стране.
"Они (министры - ред.) добились того, чтобы гарантии, которые были в законе 2023 года, были отменены. Они проголосовали за полномочия распоряжаться акциями и имуществом, что противоречит конституции и неприкосновенности частной собственности. Они уже проголосовали за послабления, чтобы специальный коммерческий администратор не подчинялся административному и судебному контролю, и это выходит за рамки национального и европейского правового порядка", - приводит слова президента БТА.
По словам Радева, согласно действующему законодательству, специальный коммерческий управляющий должен разработать подробный шестимесячный план действий, который затем должен быть представлен на утверждение в Совет безопасности при Совете министров
, чего не было сделано.
Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл".
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
.
Помимо Litasco
, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии
и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil
. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
