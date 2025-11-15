Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецов назначен спецуправляющим активами "Лукойла" в Болгарии - 15.11.2025, ПРАЙМ
Спецов назначен спецуправляющим активами "Лукойла" в Болгарии
Спецов назначен спецуправляющим активами "Лукойла" в Болгарии - 15.11.2025, ПРАЙМ
Спецов назначен спецуправляющим активами "Лукойла" в Болгарии
Министры Болгарии назначили главу агентства по доходам страны Румена Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране, сообщило агентство БТА. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T05:02+0300
2025-11-15T05:02+0300
энергетика
экономика
болгария
сша
дубай
лукойл
минфин сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864554052.jpg?1763172136
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Министры Болгарии назначили главу агентства по доходам страны Румена Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране, сообщило агентство БТА. В пятницу агентство БТА передавало, что власти Болгарии выдвинули исполнительного директора агентства по доходам Румена Спецова на должность спецуправляющего активами "Лукойла". "Совет министров принял решение, назначив Румена Спецова специальным коммерческим управляющим (активами - ред.) четырех компаний "Лукойл" в Болгарии", - сообщает агентство. Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
05:02 15.11.2025
 
Спецов назначен спецуправляющим активами "Лукойла" в Болгарии

Спецов назначен спецуправляющим активами «Лукойла» в Болгарии

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Министры Болгарии назначили главу агентства по доходам страны Румена Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране, сообщило агентство БТА.
В пятницу агентство БТА передавало, что власти Болгарии выдвинули исполнительного директора агентства по доходам Румена Спецова на должность спецуправляющего активами "Лукойла".
"Совет министров принял решение, назначив Румена Спецова специальным коммерческим управляющим (активами - ред.) четырех компаний "Лукойл" в Болгарии", - сообщает агентство.
Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
 
