США потребовали от России выхода из собственности в NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ
США потребовали от России выхода из собственности в NIS
США потребовали от России выхода из собственности в NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ
США потребовали от России выхода из собственности в NIS
США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) для снятия санкций с компании, заявила министр горного дела и... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T14:54+0300
2025-11-15T14:54+0300
энергетика
нефть
сербия
сша
рф
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
сербия
сша
рф
нефть, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
14:54 15.11.2025
 
США потребовали от России выхода из собственности в NIS

США потребовали выхода российских акционеров из Нефтяной индустрии Сербии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 15 ноя - ПРАЙМ. США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) для снятия санкций с компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Накануне она сообщила, что ожидает скорый ответ Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS
14:15
"На запрос адвокатов NIS, который они направили американскому правительству и которым предложили договор об изменении управления в "Нефтяной индустрии Сербии", впервые американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS", - сообщила глава минэнерго на брифинге в субботу.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Администрация президента Сербии Александр Вучича сообщила ранее, что в воскресенье он примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний. В ноябре он сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отмечал, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Ранее в октябре президент Сербии сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Александр Вучич
Вучич заявил, что Россия ищет решение по пакету акций в NIS
5 ноября, 17:58
 
ЭнергетикаНефтьСЕРБИЯСШАРФАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковNISГазпромJANAF
 
 
Заголовок открываемого материала