Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США провели испытания ядерной гравитационной бомбы - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/ssha-864553519.html
США провели испытания ядерной гравитационной бомбы
США провели испытания ядерной гравитационной бомбы - 15.11.2025, ПРАЙМ
США провели испытания ядерной гравитационной бомбы
США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35, заявили в Сандийской национальной лаборатории... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T03:52+0300
2025-11-15T04:08+0300
энергетика
рф
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
совбез
мид рф
мид
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864553519.jpg?1763168887
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35, заявили в Сандийской национальной лаборатории американского минэнерго. "Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде… инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-35", - сообщили в лаборатории. Указывается, что летные испытания ядерной бомбы стали важным этапом в оценке характеристик данного оружия. Тесты проводились с 19 по 21 августа текущего года и дали положительные результаты, подтвердив надежность самолета для доставки ядерной бомбы и системы вооружения во время миссий. Отмечается также, что в конце 2024 года NNSA завершила программу продления срока службы B61-12, что позволило продлить его как минимум на 20 лет. "Это было не единственное значимое событие, произошедшее в ходе испытаний. Серия также включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на самолете F-35 перед ее сбросом", - добавили в лаборатории. Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, совбез, мид рф, мид, f-35 lightning ii
Энергетика, РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Совбез, МИД РФ, МИД, F-35 Lightning II
03:52 15.11.2025 (обновлено: 04:08 15.11.2025)
 
США провели испытания ядерной гравитационной бомбы

США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35, заявили в Сандийской национальной лаборатории американского минэнерго.
"Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде… инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-35", - сообщили в лаборатории.
Указывается, что летные испытания ядерной бомбы стали важным этапом в оценке характеристик данного оружия. Тесты проводились с 19 по 21 августа текущего года и дали положительные результаты, подтвердив надежность самолета для доставки ядерной бомбы и системы вооружения во время миссий.
Отмечается также, что в конце 2024 года NNSA завершила программу продления срока службы B61-12, что позволило продлить его как минимум на 20 лет.
"Это было не единственное значимое событие, произошедшее в ходе испытаний. Серия также включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на самолете F-35 перед ее сбросом", - добавили в лаборатории.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
 
ЭнергетикаРФСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровСовбезМИД РФМИДF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала