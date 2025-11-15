https://1prime.ru/20251115/ssha-864553519.html

США провели испытания ядерной гравитационной бомбы

США провели испытания ядерной гравитационной бомбы - 15.11.2025, ПРАЙМ

США провели испытания ядерной гравитационной бомбы

США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35, заявили в Сандийской национальной лаборатории... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T03:52+0300

2025-11-15T03:52+0300

2025-11-15T04:08+0300

энергетика

рф

сша

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

совбез

мид рф

мид

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864553519.jpg?1763168887

ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. США провели серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем пятого поколения F-35, заявили в Сандийской национальной лаборатории американского минэнерго. "Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде… инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-35", - сообщили в лаборатории. Указывается, что летные испытания ядерной бомбы стали важным этапом в оценке характеристик данного оружия. Тесты проводились с 19 по 21 августа текущего года и дали положительные результаты, подтвердив надежность самолета для доставки ядерной бомбы и системы вооружения во время миссий. Отмечается также, что в конце 2024 года NNSA завершила программу продления срока службы B61-12, что позволило продлить его как минимум на 20 лет. "Это было не единственное значимое событие, произошедшее в ходе испытаний. Серия также включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на самолете F-35 перед ее сбросом", - добавили в лаборатории. Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, совбез, мид рф, мид, f-35 lightning ii