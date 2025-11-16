Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/alkogol-864574684.html
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года - 16.11.2025, ПРАЙМ
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T08:10+0300
2025-11-16T08:10+0300
бизнес
россия
чечня
ингушетия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в начале весны: в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, а в апреле опустился до 8,32 литра. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,74 литра. До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году - всего 7,6 литра. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,12 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра. Житель Москвы в октябре в среднем выпивал 4,85 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,41 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,36 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,51 литра, в Татарстане - 8,44 литра.
https://1prime.ru/20251014/gosduma-863501933.html
чечня
ингушетия
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_168:0:3032:2148_1920x0_80_0_0_8cab905ca5fc51136a74815f6dcac7f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, чечня, ингушетия, дагестан
Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Ингушетия, Дагестан
08:10 16.11.2025
 
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года

Потребление алкоголя в России в октябре достигло минимума с 1998 года

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по производству водки
Конвейерная линия по производству водки - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Конвейерная линия по производству водки. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в начале весны: в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, а в апреле опустился до 8,32 литра. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,74 литра.
До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году - всего 7,6 литра. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,12 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра.
Житель Москвы в октябре в среднем выпивал 4,85 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,41 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,36 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,51 литра, в Татарстане - 8,44 литра.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя
14 октября, 17:45
 
БизнесРОССИЯЧЕЧНЯИнгушетияДагестан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала