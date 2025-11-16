https://1prime.ru/20251116/alkogol-864574684.html
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года - 16.11.2025, ПРАЙМ
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T08:10+0300
2025-11-16T08:10+0300
2025-11-16T08:10+0300
бизнес
россия
чечня
ингушетия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в начале весны: в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, а в апреле опустился до 8,32 литра. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,74 литра. До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году - всего 7,6 литра. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,12 литра, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра. Житель Москвы в октябре в среднем выпивал 4,85 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,41 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,36 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,51 литра, в Татарстане - 8,44 литра.
https://1prime.ru/20251014/gosduma-863501933.html
чечня
ингушетия
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_168:0:3032:2148_1920x0_80_0_0_8cab905ca5fc51136a74815f6dcac7f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, чечня, ингушетия, дагестан
Бизнес, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Ингушетия, Дагестан
Россияне снизили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
Потребление алкоголя в России в октябре достигло минимума с 1998 года
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Потребление алкоголя в России на душу населения в октябре снижалось седьмой месяц подряд и достигло минимума с 1998 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в начале весны: в марте показатель составлял 8,41 литра на человека, а в апреле опустился до 8,32 литра. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,74 литра.
До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было меньше текущих значений в 1998 году - всего 7,6 литра. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне
его потребление составило лишь 0,12 литра, в Ингушетии
- 0,62 литра, в Дагестане
- 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии
- 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии
- 2,61 литра.
Житель Москвы
в октябре в среднем выпивал 4,85 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга
- 6,41 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,36 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,51 литра, в Татарстане
- 8,44 литра.
В Госдуму внесли проект об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя