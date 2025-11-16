https://1prime.ru/20251116/arakchi-864580288.html
Аракчи оценил влияние антииранских санкций на атомные проекты с Россией
Аракчи оценил влияние антииранских санкций на атомные проекты с Россией - 16.11.2025, ПРАЙМ
Аракчи оценил влияние антииранских санкций на атомные проекты с Россией
Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T13:45+0300
2025-11-16T13:45+0300
2025-11-16T13:45+0300
энергетика
мировая экономика
иран
москва
тегеран
аббас аракчи
оон
мид
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
ТЕГЕРАН, 16 ноя - ПРАЙМ. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана. В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз". Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
https://1prime.ru/20251005/arakchi-863173062.html
иран
москва
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, москва, тегеран, аббас аракчи, оон, мид, совбез
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, МОСКВА, Тегеран, Аббас Аракчи, ООН, МИД, Совбез
Аракчи оценил влияние антииранских санкций на атомные проекты с Россией
Аракчи: восстановление санкций не повлияет на совместные с Россией атомные проекты
ТЕГЕРАН, 16 ноя - ПРАЙМ. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН
, которые предполагают санкции против Ирана
. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция
, Великобритания
и Германия
.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США
из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ
, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Аракчи допустил продолжение переговоров с "евротройкой" по мирному атому