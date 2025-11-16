https://1prime.ru/20251116/arakchi-864580288.html

Аракчи оценил влияние антииранских санкций на атомные проекты с Россией

Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА...

энергетика

мировая экономика

иран

москва

тегеран

аббас аракчи

оон

мид

совбез

ТЕГЕРАН, 16 ноя - ПРАЙМ. Восстановление резолюций СБ ООН с санкциями против Ирана не окажет отрицательного влияния на совместные проекты Москвы и Тегерана в атомной сфере, заявил РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Нет", - ответил министр на вопрос РИА Новости о том, не повлияет ли восстановление антииранских санкций отрицательно на российско-иранские проекты в атомной сфере. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана. В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз". Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.

иран

москва

тегеран

2025

