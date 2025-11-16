Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей - 16.11.2025
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". Так, от российского производителя Evolute доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, есть два кроссовера с бензиновыми двигателями. В бюджете от двух до трех миллионов рублей это будут белорусский Belgee X70 (от 2,28 миллиона рублей) и китайский Haval F7 (от 2,65 миллиона рублей). Также с бензиновым двигателем на российском рынке доступен китайский седан Chery Arrizo 8 по цене от 2,76 миллиона рублей.
бизнес, россия, авилон, evolute, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авилон, Evolute, Авто
12:07 16.11.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".
Так, от российского производителя Evolute доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей.
Помимо этого, есть два кроссовера с бензиновыми двигателями. В бюджете от двух до трех миллионов рублей это будут белорусский Belgee X70 (от 2,28 миллиона рублей) и китайский Haval F7 (от 2,65 миллиона рублей). Также с бензиновым двигателем на российском рынке доступен китайский седан Chery Arrizo 8 по цене от 2,76 миллиона рублей.
Экономика Бизнес РОССИЯ Авилон Evolute Авто
 
 
