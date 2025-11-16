https://1prime.ru/20251116/avilon-864579228.html
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей - 16.11.2025, ПРАЙМ
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей
Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T12:07+0300
2025-11-16T12:07+0300
2025-11-16T12:07+0300
экономика
бизнес
россия
авилон
evolute
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". Так, от российского производителя Evolute доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, есть два кроссовера с бензиновыми двигателями. В бюджете от двух до трех миллионов рублей это будут белорусский Belgee X70 (от 2,28 миллиона рублей) и китайский Haval F7 (от 2,65 миллиона рублей). Также с бензиновым двигателем на российском рынке доступен китайский седан Chery Arrizo 8 по цене от 2,76 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20251115/avilon-864560764.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081367626b7fd15599cd27f5c5597607.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, авилон, evolute, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авилон, Evolute, Авто
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей
Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить Evolute или Chery
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом от двух до трех миллионов рублей могут купить официально как минимум один из пяти автомобилей в различных типах кузова и с разными типами двигателей, например гибридный или электрический кроссовер Evolute или бензиновый седан Chery, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".
Так, от российского производителя Evolute
доступны среднеразмерный электрический кроссовер i-SKY по цене от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE - от 2,5 миллиона рублей.
Помимо этого, есть два кроссовера с бензиновыми двигателями. В бюджете от двух до трех миллионов рублей это будут белорусский Belgee X70 (от 2,28 миллиона рублей) и китайский Haval F7 (от 2,65 миллиона рублей). Также с бензиновым двигателем на российском рынке доступен китайский седан Chery Arrizo 8 по цене от 2,76 миллиона рублей.
Дилеры назвали модели авто в пределах миллиона рублей