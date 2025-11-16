https://1prime.ru/20251116/bild-864583600.html
СМИ: Германия хочет инвестировать 100 миллионов евро в защиту от БПЛА
СМИ: Германия хочет инвестировать 100 миллионов евро в защиту от БПЛА - 16.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Германия хочет инвестировать 100 миллионов евро в защиту от БПЛА
Немецкие власти планируют инвестировать 100 миллионов евро в противодронную оборону согласно новому плану по защите от беспилотников на фоне появлений... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T17:06+0300
2025-11-16T17:06+0300
2025-11-16T17:07+0300
мировая экономика
германия
мюнхен
дания
дмитрий песков
владимир путин
bild
мвд
валдай
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти планируют инвестировать 100 миллионов евро в противодронную оборону согласно новому плану по защите от беспилотников на фоне появлений неопознанных БПЛА вблизи объектов инфраструктуры страны, сообщает немецкая газета Bild. "Федеральное правительство в краткосрочной перспективе инвестирует 100 миллионов евро в современную противодронную оборону", - пишет газета. Согласно предложенному плану по защите от беспилотников, предусматривается также расширение полномочий правоохранителей по реагированию на обнаружение беспилотников. Согласно информации издания, данные о том, какое именно оружие будет закуплено, на данный момент остаются конфиденциальными. Однако, как сообщается, речь идет о том, что вокруг основных аэропортов, важных объектов безопасности и ключевых городов будут развернуты новые подразделения для защиты от беспилотников. Такие подразделения начнут работу в декабре. В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы. СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
https://1prime.ru/20251006/germaniya-863191398.html
германия
мюнхен
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, мюнхен, дания, дмитрий песков, владимир путин, bild, мвд, валдай
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Bild, МВД, Валдай
СМИ: Германия хочет инвестировать 100 миллионов евро в защиту от БПЛА
Bild: Германия хочет вложить 100 миллионов евро в защиту от беспилотников
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти планируют инвестировать 100 миллионов евро в противодронную оборону согласно новому плану по защите от беспилотников на фоне появлений неопознанных БПЛА вблизи объектов инфраструктуры страны, сообщает немецкая газета Bild.
"Федеральное правительство в краткосрочной перспективе инвестирует 100 миллионов евро в современную противодронную оборону", - пишет газета.
Согласно предложенному плану по защите от беспилотников, предусматривается также расширение полномочий правоохранителей по реагированию на обнаружение беспилотников.
Согласно информации издания, данные о том, какое именно оружие будет закуплено, на данный момент остаются конфиденциальными. Однако, как сообщается, речь идет о том, что вокруг основных аэропортов, важных объектов безопасности и ключевых городов будут развернуты новые подразделения для защиты от беспилотников. Такие подразделения начнут работу в декабре.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена
ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild
, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии
. В этой связи глава МВД
Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании
, Норвегии
и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин
в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай
" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию
, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
"Мы это сделаем": Мерц сделал заявление после инцидента с БПЛА в Германии