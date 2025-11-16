https://1prime.ru/20251116/fukuok-864579724.html

В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок

В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок - 16.11.2025, ПРАЙМ

В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок

Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна,... | 16.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-16T12:46+0300

2025-11-16T12:46+0300

2025-11-16T13:04+0300

происшествия

бизнес

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", рейс задержан ровно на сутки – по расписанию самолет должен был вылететь в субботу в 15.25 по местному времени (13.25 мск – ред.).

https://1prime.ru/20251116/sakhalin-864578075.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, екатеринбург