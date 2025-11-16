Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251116/fukuok-864579724.html
В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок
В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок - 16.11.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок
Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна,... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T12:46+0300
2025-11-16T13:04+0300
происшествия
бизнес
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", рейс задержан ровно на сутки – по расписанию самолет должен был вылететь в субботу в 15.25 по местному времени (13.25 мск – ред.).
https://1prime.ru/20251116/sakhalin-864578075.html
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0ed2f0f6cd92d17e371dc8f97d78921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, екатеринбург
Происшествия, Бизнес, ЕКАТЕРИНБУРГ
12:46 16.11.2025 (обновлено: 13:04 16.11.2025)
 
В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок

В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс на Фукуок из-за неисправности самолета

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.
Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.
Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.
Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", рейс задержан ровно на сутки – по расписанию самолет должен был вылететь в субботу в 15.25 по местному времени (13.25 мск – ред.).
Аэропорт Южно-Сахалинска - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
На Сахалине задержали рейс во Владивосток на более суток
10:49
 
ПроисшествияБизнесЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала