В Екатеринбурге более 300 пассажиров ожидают рейс на Фукуок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – ПРАЙМ. Более 300 пассажиров ждут рейс в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" на вьетнамский Фукуок, вылет задержан из-за технической неисправности воздушного судна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."В аэропорту Екатеринбурга ("Кольцово") из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании Azurair на Фукуок. На рейс ожидается 330 пассажиров", – говорится в сообщении.Время вылета перенесено на 15.25 (13.25 мск – ред.) воскресенья, уточнили в ведомстве, 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные – от гостиницы отказались и находятся в здании аэропорта.Пассажирам предоставлены горячие напитки и питание, транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав, добавили в пресс-службе.Судя по информации с онлайн-табло "Кольцово", рейс задержан ровно на сутки – по расписанию самолет должен был вылететь в субботу в 15.25 по местному времени (13.25 мск – ред.).
