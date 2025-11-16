https://1prime.ru/20251116/kupibilet-864576339.html
Исследование показало, где россияне планируют встретить Новый год
Исследование показало, где россияне планируют встретить Новый год - 16.11.2025
Исследование показало, где россияне планируют встретить Новый год
Россияне, которые планируют встретить Новый год за рубежом, выбирают для поездки страны СНГ, Европы и Африки, следует из исследования сервиса по покупке авиа- и | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T09:14+0300
2025-11-16T09:14+0300
2025-11-16T09:14+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россияне, которые планируют встретить Новый год за рубежом, выбирают для поездки страны СНГ, Европы и Африки, следует из исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". Компания опросила более 1,2 тысячи человек из городов-миллионников и выяснила, что 24% опрошенных проведут праздники дома в родном городе; еще 23% - в гостях у родственников в другом городе России. "Еще 12% планируют новогоднюю поездку по стране, а 9% - намерены встретить Новый год за границей. Оставшиеся 31% пока не определились с планами", - говорится в сообщении. По данным "Купибилет", 24% из тех, кто выбрал для празднования Нового года зарубежное направление, запланировали поездки в страны СНГ (Армения, Грузия, Азербайджан и другие). "На втором месте европейские страны - Италия, Франция, Германия, Нидерланды и другие (20%), а на третьем - Африка (Марокко, Тунис, Египет, Сейшелы) - здесь планируют встретить Новый год 18% респондентов", - добавили в сервисе.
Исследование показало, где россияне планируют встретить Новый год
Купибилет: россияне для встречи Нового года выбирают страны СНГ, Европы и Африки