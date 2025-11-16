Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас
Bild: В НАТО считают российский "Буревестник" значительной угрозой
© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новые российские стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерным двигателем, испытания которых завершились, по словам президента России Владимира Путина, вызывают серьезную обеспокоенность у стран Североатлантического альянса, как сообщает издание Bild, ссылаясь на засекреченный документ НАТО.
"Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности", — говорится в публикации.
Согласно этому документу, ракеты "Буревестник" считаются в НАТО особо угрожающими из-за их специфических характеристик.
"Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.
Владимир Путин 29 октября объявил об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат уникален, а его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".
Несколькими днями ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении тестов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе лидеру России отметил, что ракета показала отличные возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что в ходе испытательного полета ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел ее возможностей.