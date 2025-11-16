https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html

Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас

2025-11-16T20:40+0300

россия

москва

владимир путин

валерий герасимов

bild

нато

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новые российские стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерным двигателем, испытания которых завершились, по словам президента России Владимира Путина, вызывают серьезную обеспокоенность у стран Североатлантического альянса, как сообщает издание Bild, ссылаясь на засекреченный документ НАТО. "Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности", — говорится в публикации.Согласно этому документу, ракеты "Буревестник" считаются в НАТО особо угрожающими из-за их специфических характеристик. "Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.Владимир Путин 29 октября объявил об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат уникален, а его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат". Несколькими днями ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении тестов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе лидеру России отметил, что ракета показала отличные возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что в ходе испытательного полета ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел ее возможностей.

