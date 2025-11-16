Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас - 16.11.2025
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас - 16.11.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас
Новые российские стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерным двигателем, испытания которых завершились, по словам... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T20:40+0300
2025-11-16T20:40+0300
россия
москва
владимир путин
валерий герасимов
bild
нато
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новые российские стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерным двигателем, испытания которых завершились, по словам президента России Владимира Путина, вызывают серьезную обеспокоенность у стран Североатлантического альянса, как сообщает издание Bild, ссылаясь на засекреченный документ НАТО. "Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности", — говорится в публикации.Согласно этому документу, ракеты "Буревестник" считаются в НАТО особо угрожающими из-за их специфических характеристик. "Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.Владимир Путин 29 октября объявил об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат уникален, а его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат". Несколькими днями ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении тестов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе лидеру России отметил, что ракета показала отличные возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что в ходе испытательного полета ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел ее возможностей.
москва
россия, москва, владимир путин, валерий герасимов, bild, нато
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Bild, НАТО
20:40 16.11.2025
 
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас

Bild: В НАТО считают российский "Буревестник" значительной угрозой

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новые российские стратегические крылатые ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерным двигателем, испытания которых завершились, по словам президента России Владимира Путина, вызывают серьезную обеспокоенность у стран Североатлантического альянса, как сообщает издание Bild, ссылаясь на засекреченный документ НАТО.
"Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности", — говорится в публикации.
Дмитрий Песков
Испытания "Буревестника" и "Посейдона" не являются ядерными, заявил Песков
9 ноября, 14:20
Согласно этому документу, ракеты "Буревестник" считаются в НАТО особо угрожающими из-за их специфических характеристик.
"Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"
5 ноября, 23:30
Владимир Путин 29 октября объявил об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат уникален, а его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".
Несколькими днями ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении тестов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе лидеру России отметил, что ракета показала отличные возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что в ходе испытательного полета ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел ее возможностей.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира
14 ноября, 15:36
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинВалерий ГерасимовBildНАТО
 
 
