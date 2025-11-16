https://1prime.ru/20251116/rossiya-864587977.html
Проезд в село Териберка в Мурманской области откроют в ночь на понедельник
2025-11-16T21:01+0300
МУРМАНСК, 16 ноя - ПРАЙМ. Проезд для всех видов транспорта в село Териберка Мурманской области, который закрыли в ночь на пятницу, откроют в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб региона. В ночь на пятницу в Мурманской области начались метели. Дорогу к популярной у туристов Териберки в 120 километрах от Мурманска закрыли. В итоге, в селе остались туристы, которые не успели выехать. Кроме того, в населенном пункте отключилось электроснабжение. В воскресенье жителям и гостям левобережной части Териберки, где не восстановили подачу электроэнергии, местные власти предложили переселиться в гостиницу на безвозмездной основе. "Семнадцатого ноября с 00.00 будут открыты проезд по автодороге "Кола-Серебрянские ГЭС" с 32-го километра до 81-го километра и автоподъезд к селу Териберка с нолевого по 38-й километры. Дорога к поселку Туманный и участок автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" с 81-го километра по 136-й километр остаются закрытыми", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
