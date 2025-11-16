Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251116/tramp-864571238.html
Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции
Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции - 16.11.2025, ПРАЙМ
Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции
Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T00:42+0300
2025-11-16T00:42+0300
экономика
мировая экономика
турция
сша
анкара
дональд трамп
джо байден
мид
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864571238.jpg?1763242942
СТАМБУЛ, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан. Фидан напомнил о встрече президентов Турции и США 25 сентября в Белом доме. "Трамп на встрече заявил Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме", - заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber. По его словам, администрация Трампа кардинальным образом отличается от экс-президента Джо Байдена и желает решить эту проблему. Министр отметил, что в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации с санкциями. Американский лидер заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года. Контракт Турции с Россией на поставку зенитных систем С-400, заключённый в 2017 году, стал причиной конфликта Анкары с Вашингтоном. США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, но Анкара отказалась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, ввёл санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA, а также аннулировал совместный меморандум по программе F-35, подписав его с семью другими партнёрами — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
турция
сша
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, турция, сша, анкара, дональд трамп, джо байден, мид, f-35 lightning ii
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, Анкара, Дональд Трамп, Джо Байден, МИД, F-35 Lightning II
00:42 16.11.2025
 
Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции

Фидан: Трамп дал указания по снятию санкций CAATSA с Турции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан напомнил о встрече президентов Турции и США 25 сентября в Белом доме.
"Трамп на встрече заявил Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме", - заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber.
По его словам, администрация Трампа кардинальным образом отличается от экс-президента Джо Байдена и желает решить эту проблему. Министр отметил, что в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации с санкциями.
Американский лидер заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года.
Контракт Турции с Россией на поставку зенитных систем С-400, заключённый в 2017 году, стал причиной конфликта Анкары с Вашингтоном. США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, но Анкара отказалась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, ввёл санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA, а также аннулировал совместный меморандум по программе F-35, подписав его с семью другими партнёрами — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
 
ЭкономикаМировая экономикаТУРЦИЯСШААнкараДональд ТрампДжо БайденМИДF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала