Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции

Трамп отдал указания по снятию санкций с Турции

СТАМБУЛ, 16 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал указания начать процедуры по снятию с Турции санкций CAATSA, введенных после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан. Фидан напомнил о встрече президентов Турции и США 25 сентября в Белом доме. "Трамп на встрече заявил Эрдогану, что санкций CAATSA между странами не должно быть, необходимо их снять. Он отдал указания чиновникам по этой теме", - заявил Фидан в интервью телеканалу AHaber. По его словам, администрация Трампа кардинальным образом отличается от экс-президента Джо Байдена и желает решить эту проблему. Министр отметил, что в ближайшее время ожидается урегулирование ситуации с санкциями. Американский лидер заявлял в сентябре, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Посол США в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решён до конца года. Контракт Турции с Россией на поставку зенитных систем С-400, заключённый в 2017 году, стал причиной конфликта Анкары с Вашингтоном. США требовали отказаться от российских комплексов в пользу Patriot, но Анкара отказалась. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, ввёл санкции против руководства оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA, а также аннулировал совместный меморандум по программе F-35, подписав его с семью другими партнёрами — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

