Под Волчанском умер офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ
Под Волчанском умер офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады ВСУ умер во время боевого дежурства под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. По официальной версии, майор 1974 года рождения умер от кровоизлияния в мозг", - сказал собеседник агентства.
