Под Волчанском умер офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ - 16.11.2025
Спецоперация на Украине
Под Волчанском умер офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ
2025-11-16T20:42+0300
2025-11-16T20:42+0300
спецоперация на украине
харьковская область
всу
в мире
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады ВСУ умер во время боевого дежурства под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. По официальной версии, майор 1974 года рождения умер от кровоизлияния в мозг", - сказал собеседник агентства.
харьковская область
харьковская область, всу, в мире
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ВСУ, В мире
20:42 16.11.2025
 
Под Волчанском умер офицер зенитно-ракетного дивизиона ВСУ

В Харьковской области во время боевого дежурства умер офицер ВСУ

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады ВСУ умер во время боевого дежурства под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. По официальной версии, майор 1974 года рождения умер от кровоизлияния в мозг", - сказал собеседник агентства.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе признали плачевное положение ВСУ
11 ноября, 23:27
 
Спецоперация на УкраинеХарьковская областьВСУВ мире
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
