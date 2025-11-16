https://1prime.ru/20251116/ukraina-864587382.html
В Одессе прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
2025-11-16T20:49+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Взрыв раздался в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". В Одесской области объявили воздушную тревогу. "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
