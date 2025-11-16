https://1prime.ru/20251116/ukraina-864590138.html

На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции

На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал гранату, передает агентство УНИАН со ссылкой на полицию. "Патрульные остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района (Львовской области - ред.) в городе Рудки. В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Отмечается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу.

