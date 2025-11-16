https://1prime.ru/20251116/ukraina-864590138.html
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции - 17.11.2025, ПРАЙМ
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции
Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T23:52+0300
2025-11-16T23:52+0300
2025-11-17T00:51+0300
спецоперация на украине
бизнес
общество
львовская область
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864589962_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_1673244a33940aade70079b13645c23d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал гранату, передает агентство УНИАН со ссылкой на полицию. "Патрульные остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района (Львовской области - ред.) в городе Рудки. В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Отмечается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу.
https://1prime.ru/20251109/odessa-864355642.html
львовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864589962_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_815d955ab3c9443e94c00a0872559055.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , львовская область, в мире
Спецоперация на Украине, Бизнес, Общество , Львовская область, В мире
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции
Водитель во Львовской области подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции