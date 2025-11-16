Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции - 17.11.2025
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции - 17.11.2025, ПРАЙМ
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции
Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T23:52+0300
2025-11-17T00:51+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал гранату, передает агентство УНИАН со ссылкой на полицию. "Патрульные остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района (Львовской области - ред.) в городе Рудки. В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Отмечается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу.
23:52 16.11.2025 (обновлено: 00:51 17.11.2025)
 
На Украине водитель подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции

Водитель во Львовской области подорвал гранату при разговоре с сотрудниками полиции

© РИА Новости . Стрингер
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники патрульной полиции Львовской области на Украине остановили водителя за нарушение правил ПДД, во время разговора с правоохранителями он подорвал гранату, передает агентство УНИАН со ссылкой на полицию.
"Патрульные остановили за нарушение ПДД 37-летнего жителя одного из сел Самборского района (Львовской области - ред.) в городе Рудки. В ходе разговора с правоохранителями водитель Alfa Romeo достал гранату и подорвал её", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу.
Попытка мобилизации курьера в Одессе
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
9 ноября, 20:57
9 ноября, 20:57
 
