Российские дилеры ожидают снижения продаж новых авто

Российские дилеры ожидают снижения продаж новых авто

2025-11-17T11:46+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские автомобильные дилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России по итогам ноября 2025 года по сравнению с октябрем, показатели которого были максимальными за последние 12 месяцев, ноябрьский результат составит в среднем порядка 140 тысяч авто, сообщило аналитическое агентство "Автостат" по результатам опроса отечественных дилеров. "Начался ноябрь неважно. Контрактование по сравнению с прошлым месяцем просело на 40%... мы уверены, что результаты ноября будут точно ниже октября, и мы увидим объем рынка в районе 140 тысяч новых автомобилей", - поделился прогнозом с "Автостатом" директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Также отставание темпов продаж новых машин в ноябре по сравнению с октябрем отметил гендиректор группы компаний "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, по мнению которого в текущем месяце в России продадут около 140-150 тысяч новых легковушек. Он добавил, что оживления продаж стоит ожидать не раньше весны 2026 года. "По существу, факторы, оказывавшие влияние на спрос в октябре, сохранились, но, по нашим наблюдениям, и ажиотаж немного спал, и доступность автомобилей у дилеров заметно упала. Думаю, что рынок в ноябре продемонстрирует значительное снижение к октябрю, и мы увидим 125 – 135 тысяч регистраций", - приводят в "Автостате" слова генерального директора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого. Согласно данным "Автостата", опубликованным в начале ноября, в январе-октябре текущего года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре продажи в данном сегменте стали рекордными за последние 12 месяцев и достигли отметки в 165,7 тысячи штук. Это на 35% больше, чем в сентябре этого года, и на 3% меньше, чем годом ранее.

