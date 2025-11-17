https://1prime.ru/20251117/birzhi-864601373.html

Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся

Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся - 17.11.2025, ПРАЙМ

Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся

Торговая неделя на российском рынке началась в красной зоне, индекс Мосбиржи опустился к 2500 п. Поддержка устояла, но в ближайшие дни она может быть еще не раз | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T12:34+0300

2025-11-17T12:34+0300

2025-11-17T12:34+0300

мнения аналитиков

рынок

торги

мосбиржа

лукойл

роснефть

александр бахтин

сша

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864601373.jpg?1763372098

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Торговая неделя на российском рынке началась в красной зоне, индекс Мосбиржи опустился к 2500 п. Поддержка устояла, но в ближайшие дни она может быть еще не раз испытана на прочность. Основной негатив исходит от внешнего фона. Во-первых, обозначились риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнеров России. Во-вторых, остается неопределенность вокруг продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Тяжеловесные акции компании продолжают нести потери больше 3%, что негативно сказывается на общей динамике рынка. Переговорные процессы по линиям РФ-США и РФ-Украина остаются на паузе. Цены на нефть относительно стабильны на подступах к $65, однако дисконт на российское сырье существенно расширился. В портах Приморск и Новороссийск к 10 ноября он увеличился до $19,4 за баррель с $11-12 в конце октября, до введения санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа. В противовес внешнему негативу растут ожидания того, что ЦБ в декабре понизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Отчеты Росстата указывают на устойчивое снижение темпов роста потребительских цен в недельном и годовом выражении. Кроме того, рубль не спешит ослабляться, нивелируя таким образом важный проинфляционный фактор. На мировых рынках важным событием стало завершение шатдауна правительства США, самого продолжительного в истории – 43 дня. Восстановлена публикация официальной экономической статистики, что позволит инвесторам лучше понимать перспективы дальнейшего монетарного смягчения. Сейчас, согласно Fed Watch, вероятность снижения ставок ФРС в декабре оценивается в 43%. В середине недели будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора. Тем не менее покупатели осторожны по обе стороны океана. В США инвесторы озабочены адекватностью оценок компаний в сфере ИИ. В Китае в пятницу вышла слабая статистика по объемам промпроизводства и инвестициям в основной капитал. Из событий на внутреннем рынке отметим финотчеты за 9 месяцев Софтлайна, Промомеда, Европлана, ВК, Т-Технологий, Банка Санкт-Петербург. Во вторник Мосбиржа начнет торги фьючерсами на индексы биткойна и эфириума, а в четверг на площадке начнутся торги акциями ДОМ.РФ. Без положительных внешних сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500-2580 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

https://1prime.ru/20251117/ralli-864498773.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Александр Бахтин, https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

Александр Бахтин, https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Бахтин, https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, лукойл, роснефть, александр бахтин, сша, рф