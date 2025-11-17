Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/birzhi-864601373.html
Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся
Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся - 17.11.2025, ПРАЙМ
Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся
Торговая неделя на российском рынке началась в красной зоне, индекс Мосбиржи опустился к 2500 п. Поддержка устояла, но в ближайшие дни она может быть еще не раз | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T12:34+0300
2025-11-17T12:34+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
мосбиржа
лукойл
роснефть
александр бахтин
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864601373.jpg?1763372098
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Торговая неделя на российском рынке началась в красной зоне, индекс Мосбиржи опустился к 2500 п. Поддержка устояла, но в ближайшие дни она может быть еще не раз испытана на прочность. Основной негатив исходит от внешнего фона. Во-первых, обозначились риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнеров России. Во-вторых, остается неопределенность вокруг продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Тяжеловесные акции компании продолжают нести потери больше 3%, что негативно сказывается на общей динамике рынка. Переговорные процессы по линиям РФ-США и РФ-Украина остаются на паузе. Цены на нефть относительно стабильны на подступах к $65, однако дисконт на российское сырье существенно расширился. В портах Приморск и Новороссийск к 10 ноября он увеличился до $19,4 за баррель с $11-12 в конце октября, до введения санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа. В противовес внешнему негативу растут ожидания того, что ЦБ в декабре понизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Отчеты Росстата указывают на устойчивое снижение темпов роста потребительских цен в недельном и годовом выражении. Кроме того, рубль не спешит ослабляться, нивелируя таким образом важный проинфляционный фактор. На мировых рынках важным событием стало завершение шатдауна правительства США, самого продолжительного в истории – 43 дня. Восстановлена публикация официальной экономической статистики, что позволит инвесторам лучше понимать перспективы дальнейшего монетарного смягчения. Сейчас, согласно Fed Watch, вероятность снижения ставок ФРС в декабре оценивается в 43%. В середине недели будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора. Тем не менее покупатели осторожны по обе стороны океана. В США инвесторы озабочены адекватностью оценок компаний в сфере ИИ. В Китае в пятницу вышла слабая статистика по объемам промпроизводства и инвестициям в основной капитал. Из событий на внутреннем рынке отметим финотчеты за 9 месяцев Софтлайна, Промомеда, Европлана, ВК, Т-Технологий, Банка Санкт-Петербург. Во вторник Мосбиржа начнет торги фьючерсами на индексы биткойна и эфириума, а в четверг на площадке начнутся торги акциями ДОМ.РФ. Без положительных внешних сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500-2580 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20251117/ralli-864498773.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, лукойл, роснефть, александр бахтин, сша, рф
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Мосбиржа, Лукойл, Роснефть, Александр Бахтин, США, РФ
12:34 17.11.2025
 
Негатив снаружи, позитив изнутри: рынок растерялся

Инвестстратег Бахтин: внешний негатив перевешивает внутренний позитив на рынке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Торговая неделя на российском рынке началась в красной зоне, индекс Мосбиржи опустился к 2500 п. Поддержка устояла, но в ближайшие дни она может быть еще не раз испытана на прочность.
Основной негатив исходит от внешнего фона. Во-первых, обозначились риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнеров России. Во-вторых, остается неопределенность вокруг продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Тяжеловесные акции компании продолжают нести потери больше 3%, что негативно сказывается на общей динамике рынка. Переговорные процессы по линиям РФ-США и РФ-Украина остаются на паузе.
Цены на нефть относительно стабильны на подступах к $65, однако дисконт на российское сырье существенно расширился. В портах Приморск и Новороссийск к 10 ноября он увеличился до $19,4 за баррель с $11-12 в конце октября, до введения санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа.
В противовес внешнему негативу растут ожидания того, что ЦБ в декабре понизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Отчеты Росстата указывают на устойчивое снижение темпов роста потребительских цен в недельном и годовом выражении. Кроме того, рубль не спешит ослабляться, нивелируя таким образом важный проинфляционный фактор.
На мировых рынках важным событием стало завершение шатдауна правительства США, самого продолжительного в истории – 43 дня. Восстановлена публикация официальной экономической статистики, что позволит инвесторам лучше понимать перспективы дальнейшего монетарного смягчения. Сейчас, согласно Fed Watch, вероятность снижения ставок ФРС в декабре оценивается в 43%.
Баффет все знал: за участие в ралли на бирже придется заплатить
05:05
В середине недели будут опубликованы протоколы последнего заседания регулятора. Тем не менее покупатели осторожны по обе стороны океана. В США инвесторы озабочены адекватностью оценок компаний в сфере ИИ. В Китае в пятницу вышла слабая статистика по объемам промпроизводства и инвестициям в основной капитал.
Из событий на внутреннем рынке отметим финотчеты за 9 месяцев Софтлайна, Промомеда, Европлана, ВК, Т-Технологий, Банка Санкт-Петербург. Во вторник Мосбиржа начнет торги фьючерсами на индексы биткойна и эфириума, а в четверг на площадке начнутся торги акциями ДОМ.РФ.
Без положительных внешних сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500-2580 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокТоргиМосбиржаЛукойлРоснефтьАлександр БахтинСШАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала