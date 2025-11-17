Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent - 17.11.2025
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 68,9 доллара с ожидавшихся весной 67,7 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 62,4 доллара, а не 64 доллара. В 2027 году баррель Brent подорожает до 63,3 доллара. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель. "Цены на нефть оставались низкими на фоне роста предложения и сохраняющейся обеспокоенности по поводу мирового спроса", - отмечается в докладе. Ожидается, что цены на нефть продолжат снижаться в первом квартале 2026 году из-за опережения предложением спроса, а затем будут медленно расти до четвертого квартала 2027 года, сообщает ЕК.
15:13 17.11.2025
 
