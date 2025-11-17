https://1prime.ru/20251117/brent--864612875.html
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent - 17.11.2025, ПРАЙМ
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent
Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 68,9 доллара с ожидавшихся весной 67,7 доллара, следует из... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T15:13+0300
2025-11-17T15:13+0300
2025-11-17T15:13+0300
энергетика
нефть
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 68,9 доллара с ожидавшихся весной 67,7 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 62,4 доллара, а не 64 доллара. В 2027 году баррель Brent подорожает до 63,3 доллара. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель. "Цены на нефть оставались низкими на фоне роста предложения и сохраняющейся обеспокоенности по поводу мирового спроса", - отмечается в докладе. Ожидается, что цены на нефть продолжат снижаться в первом квартале 2026 году из-за опережения предложением спроса, а затем будут медленно расти до четвертого квартала 2027 года, сообщает ЕК.
https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864544774.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ек
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти Brent
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent до 68,9 доллара
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году до 68,9 доллара с ожидавшихся весной 67,7 доллара, следует из обновлённого прогноза ЕК.
В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 62,4 доллара, а не 64 доллара. В 2027 году баррель Brent подорожает до 63,3 доллара. В 2024 году средняя цена Brent составила 80,5 доллара за баррель.
"Цены на нефть оставались низкими на фоне роста предложения и сохраняющейся обеспокоенности по поводу мирового спроса", - отмечается в докладе.
Ожидается, что цены на нефть продолжат снижаться в первом квартале 2026 году из-за опережения предложением спроса, а затем будут медленно расти до четвертого квартала 2027 года, сообщает ЕК
.
"Началась настоящая драка". В Европе засуетились из-за российской нефти