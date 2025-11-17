Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировая добыча газа выросла - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мировая добыча газа выросла
Добыча газа в мире в сентябре выросла на 3%, до 347 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа в мире в сентябре выросла на 3%, до 347 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Рост мировой добычи газа в сентябре 2025 года оценен в 3% в годовом исчислении, составил 347 миллиардов кубометров. Все регионы-производители газа, за исключением Евразии, продемонстрировали положительную динамику производства, причем лидером роста стала Северная Америка, в частности США", – говорится в докладе. Евразия стала единственным регионом, где в сентябре было зафиксировано сокращение производства – более чем на 6,5% в годовом исчислении. Как уточняется, Северная Америка сохранила лидирующие позиции по добыче газа. На ее долю приходится 32% мировой добычи. Следом идут Евразия и Ближний Восток (по 18%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (17%), меньшая доля у Африки, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна (от 4% до 6%). Добыча газа в мире с января по сентябрь 2025 года выросла на 1,6% в годовом исчислении, до 3,151 триллиона кубометров. Уточняется, что этот рост в основном обусловлен сильным ростом добычи в Северной Америке, который компенсировал снижение уровня производства в Евразии и Европе. Рост мировой добычи газа за весь 2025 год в докладе пересмотрен в сторону понижения до 1,7%, что в основном обусловлено меньшим, чем ожидалось, объемом добычи газа на Ближнем Востоке.
17:12 17.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа в мире в сентябре выросла на 3%, до 347 миллиардов кубометров, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Рост мировой добычи газа в сентябре 2025 года оценен в 3% в годовом исчислении, составил 347 миллиардов кубометров. Все регионы-производители газа, за исключением Евразии, продемонстрировали положительную динамику производства, причем лидером роста стала Северная Америка, в частности США", – говорится в докладе.
Евразия стала единственным регионом, где в сентябре было зафиксировано сокращение производства – более чем на 6,5% в годовом исчислении.
Как уточняется, Северная Америка сохранила лидирующие позиции по добыче газа. На ее долю приходится 32% мировой добычи. Следом идут Евразия и Ближний Восток (по 18%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (17%), меньшая доля у Африки, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна (от 4% до 6%).
Добыча газа в мире с января по сентябрь 2025 года выросла на 1,6% в годовом исчислении, до 3,151 триллиона кубометров. Уточняется, что этот рост в основном обусловлен сильным ростом добычи в Северной Америке, который компенсировал снижение уровня производства в Евразии и Европе.
Рост мировой добычи газа за весь 2025 год в докладе пересмотрен в сторону понижения до 1,7%, что в основном обусловлено меньшим, чем ожидалось, объемом добычи газа на Ближнем Востоке.
