Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251117/gorlovka-864591058.html
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет - 17.11.2025, ПРАЙМ
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T01:04+0300
2025-11-17T01:25+0300
энергетика
экономика
общество
донецк
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591058.jpg?1763331922
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в нескольких районах Донецка пропало электроснабжение: электричества нет по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение. "Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецк
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , донецк, донбасс
Энергетика, Экономика, Общество , Донецк, ДОНБАСС
01:04 17.11.2025 (обновлено: 01:25 17.11.2025)
 
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет

В Горловке пропал свет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в нескольких районах Донецка пропало электроснабжение: электричества нет по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.
"Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоДонецкДОНБАСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала