МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в нескольких районах Донецка пропало электроснабжение: электричества нет по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение. "Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
