https://1prime.ru/20251117/gorlovka-864591058.html

Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет

Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет - 17.11.2025, ПРАЙМ

Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет

Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T01:04+0300

2025-11-17T01:04+0300

2025-11-17T01:25+0300

энергетика

экономика

общество

донецк

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591058.jpg?1763331922

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в нескольких районах Донецка пропало электроснабжение: электричества нет по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение. "Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

донецк

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , донецк, донбасс