https://1prime.ru/20251117/hyundai--864605768.html

Hyundai зарегистрировал несколько товарных знаков в России

Hyundai зарегистрировал несколько товарных знаков в России - 17.11.2025, ПРАЙМ

Hyundai зарегистрировал несколько товарных знаков в России

Компания Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T13:56+0300

2025-11-17T13:56+0300

2025-11-17T13:56+0300

экономика

бизнес

россия

промышленность

санкт-петербург

hyundai

роспатент

снг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Компания Hyundai смогла зарегистрировать несколько товарных знаков в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство в 2024 году, в ноябре 2025 года было принято решение зарегистрировать товарные знаки, в том числе логотип Hyundai, до 2034 года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам. Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

https://1prime.ru/20250918/avto-862435943.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, санкт-петербург, hyundai, роспатент, снг, авто