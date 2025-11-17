В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла"
Аккенженов: Казахстан не ведет переговоров о покупке активов Лукойла
АСТАНА, 17 ноя - ПРАЙМ. Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойла", попавшего под санкции, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
"Вопрос по лукойловским активам в целом получил отсрочку... Но правительство переговоров о покупке активов "Лукойла" не ведет", - сказал Аккенженов.
Он отметил, что казахстанские проекты с участием "Лукойла" - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг", "Тенгиз Шевройл" и трубопровод КТК - исключены из списка санкционных активов. "Операционной деятельности больших проектов в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем, как работали и будем продолжать работать", - добавил казахстанский министр энергетики.
Четвертого ноября нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) сообщил, что совместно с компанией "Лукойл" оценивает возможное влияние санкций США на совместные проекты с учетом правовых, финансовых и технических аспектов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что за 30 лет компания "Лукойл" инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более 12 миллиардов долларов. На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Компания также участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет особое значение для Казахстана, обеспечивая поставки казахстанской нефти в десятки стран.