В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла" - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла"
В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла" - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла"
Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойла", попавшего под санкции, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T16:36+0300
2025-11-17T16:36+0300
АСТАНА, 17 ноя - ПРАЙМ. Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойла", попавшего под санкции, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". "Вопрос по лукойловским активам в целом получил отсрочку... Но правительство переговоров о покупке активов "Лукойла" не ведет", - сказал Аккенженов. Он отметил, что казахстанские проекты с участием "Лукойла" - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг", "Тенгиз Шевройл" и трубопровод КТК - исключены из списка санкционных активов. "Операционной деятельности больших проектов в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем, как работали и будем продолжать работать", - добавил казахстанский министр энергетики. Четвертого ноября нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) сообщил, что совместно с компанией "Лукойл" оценивает возможное влияние санкций США на совместные проекты с учетом правовых, финансовых и технических аспектов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что за 30 лет компания "Лукойл" инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более 12 миллиардов долларов. На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Компания также участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет особое значение для Казахстана, обеспечивая поставки казахстанской нефти в десятки стран.
16:36 17.11.2025
 
В Казахстане ответили на вопрос о покупке активов "Лукойла"

Аккенженов: Казахстан не ведет переговоров о покупке активов Лукойла

© РИА Новости . Руслан КривобокАЗС Лукойл
АСТАНА, 17 ноя - ПРАЙМ. Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойла", попавшего под санкции, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
"Вопрос по лукойловским активам в целом получил отсрочку... Но правительство переговоров о покупке активов "Лукойла" не ведет", - сказал Аккенженов.
Он отметил, что казахстанские проекты с участием "Лукойла" - "Карачаганак Петролиум Оперейтинг", "Тенгиз Шевройл" и трубопровод КТК - исключены из списка санкционных активов. "Операционной деятельности больших проектов в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем, как работали и будем продолжать работать", - добавил казахстанский министр энергетики.
Четвертого ноября нефтегазовый оператор "Казмунайгаз" (КМГ) сообщил, что совместно с компанией "Лукойл" оценивает возможное влияние санкций США на совместные проекты с учетом правовых, финансовых и технических аспектов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что за 30 лет компания "Лукойл" инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более 12 миллиардов долларов. На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Компания также участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который имеет особое значение для Казахстана, обеспечивая поставки казахстанской нефти в десятки стран.
