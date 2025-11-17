https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864623593.html

Chevron изучает возможность покупки активов "Лукойла", пишет Reuters

Chevron изучает возможность покупки активов "Лукойла", пишет Reuters - 17.11.2025, ПРАЙМ

Chevron изучает возможность покупки активов "Лукойла", пишет Reuters

Американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов "Лукойла", после того как Минфин США выдал лицензию,... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T19:38+0300

2025-11-17T19:38+0300

2025-11-17T19:38+0300

экономика

бизнес

сша

великобритания

дубай

лукойл

chevron

gunvor

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность приобретения зарубежных активов "Лукойла", после того как Минфин США выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса российской компании, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Крупная нефтяная компания Chevron рассматривает варианты покупки зарубежных активов российской компании "Лукойл", находящейся под санкциями, сообщили Рейтер пять источников, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении. РИА Новости направило запрос в "Лукойл". Ранее Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии. Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864544774.html

сша

великобритания

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, великобритания, дубай, лукойл, chevron, gunvor