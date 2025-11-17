Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-17T12:43+0300
2025-11-17T12:43+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Предложения министерства транспорта РФ о поэтапном введении ограничений на заход в морские порты России устаревшего флота проходят межведомственное согласование, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. "Правительством поручено до 30 декабря текущего года представить согласованное предложение о поэтапном запрете допуска в порт РФ российских, иностранных судов старше 40 лет с конечным сроком 1 января 2030 года. ...Пакет проходит межведомственное согласование", - сообщил Пошивай в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации. По его словам, предложение предусматривает усиление контроля технического состояния судов и дополнительные меры поддержки, включая дифференцированные портовые сборы с учётом возраста флота: базовый уровень для молодого флота и повышающий коэффициент для старших возрастных групп. Пошивай напомнил, что сейчас в России формируется программа замещения ветхого флота, то есть судов старше 40 лет, согласно которой обновления требуют 1714 судов. "Предложения по актуализации направлены в Минпромторг России. Это формирует дополнительную потребность в новом строительстве для сохранения и наращивания транспортных мощностей", - добавил замглавы Минтранса.
12:43 17.11.2025
 
В Минтрансе рассказали о поэтапном запрете допуска ветхого флота в порты

Минтранс предложил запретить заход в порты судов старше 40 лет

Министерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Предложения министерства транспорта РФ о поэтапном введении ограничений на заход в морские порты России устаревшего флота проходят межведомственное согласование, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай.
"Правительством поручено до 30 декабря текущего года представить согласованное предложение о поэтапном запрете допуска в порт РФ российских, иностранных судов старше 40 лет с конечным сроком 1 января 2030 года. ...Пакет проходит межведомственное согласование", - сообщил Пошивай в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации.
По его словам, предложение предусматривает усиление контроля технического состояния судов и дополнительные меры поддержки, включая дифференцированные портовые сборы с учётом возраста флота: базовый уровень для молодого флота и повышающий коэффициент для старших возрастных групп.
Пошивай напомнил, что сейчас в России формируется программа замещения ветхого флота, то есть судов старше 40 лет, согласно которой обновления требуют 1714 судов. "Предложения по актуализации направлены в Минпромторг России. Это формирует дополнительную потребность в новом строительстве для сохранения и наращивания транспортных мощностей", - добавил замглавы Минтранса.
В Совфеде предложили ввести механизмы локализации при строительстве судов
