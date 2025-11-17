https://1prime.ru/20251117/mintrans--864602511.html

В Минтрансе рассказали о поэтапном запрете допуска ветхого флота в порты

В Минтрансе рассказали о поэтапном запрете допуска ветхого флота в порты - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали о поэтапном запрете допуска ветхого флота в порты

Предложения министерства транспорта РФ о поэтапном введении ограничений на заход в морские порты России устаревшего флота проходят межведомственное... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T12:43+0300

2025-11-17T12:43+0300

2025-11-17T12:43+0300

бизнес

россия

нефть

рф

совет федерации

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Предложения министерства транспорта РФ о поэтапном введении ограничений на заход в морские порты России устаревшего флота проходят межведомственное согласование, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. "Правительством поручено до 30 декабря текущего года представить согласованное предложение о поэтапном запрете допуска в порт РФ российских, иностранных судов старше 40 лет с конечным сроком 1 января 2030 года. ...Пакет проходит межведомственное согласование", - сообщил Пошивай в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации. По его словам, предложение предусматривает усиление контроля технического состояния судов и дополнительные меры поддержки, включая дифференцированные портовые сборы с учётом возраста флота: базовый уровень для молодого флота и повышающий коэффициент для старших возрастных групп. Пошивай напомнил, что сейчас в России формируется программа замещения ветхого флота, то есть судов старше 40 лет, согласно которой обновления требуют 1714 судов. "Предложения по актуализации направлены в Минпромторг России. Это формирует дополнительную потребность в новом строительстве для сохранения и наращивания транспортных мощностей", - добавил замглавы Минтранса.

https://1prime.ru/20251117/lokalizatsiya-864601848.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нефть, рф, совет федерации, минпромторг