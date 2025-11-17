Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели - 17.11.2025
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,99% к уровню предыдущего закрытия, до 63,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,43 доллара. "В целом на рынке сохраняется вероятность избыточного предложения из-за увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa). Он также добавил, что цена на WTI, возможно, будет торговаться на отметке в 60 долларов за баррель, "колеблясь в пределах пятидолларового диапазона". Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.
08:39 17.11.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели

Нефть дешевеет в ожидании дополнительного предложения на рынке от ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,99% к уровню предыдущего закрытия, до 63,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,43 доллара.
"В целом на рынке сохраняется вероятность избыточного предложения из-за увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa). Он также добавил, что цена на WTI, возможно, будет торговаться на отметке в 60 долларов за баррель, "колеблясь в пределах пятидолларового диапазона".
Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.
