https://1prime.ru/20251117/neft--864596870.html

Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели

Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели - 17.11.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели

Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T08:39+0300

2025-11-17T08:39+0300

2025-11-17T08:39+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,99% к уровню предыдущего закрытия, до 63,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,43 доллара. "В целом на рынке сохраняется вероятность избыточного предложения из-за увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa). Он также добавил, что цена на WTI, возможно, будет торговаться на отметке в 60 долларов за баррель, "колеблясь в пределах пятидолларового диапазона". Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864544774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, опек, мэа