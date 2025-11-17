https://1prime.ru/20251117/neft--864596870.html
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели - 17.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T08:39+0300
2025-11-17T08:39+0300
2025-11-17T08:39+0300
энергетика
нефть
рынок
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,99% к уровню предыдущего закрытия, до 63,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,43 доллара. "В целом на рынке сохраняется вероятность избыточного предложения из-за увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa). Он также добавил, что цена на WTI, возможно, будет торговаться на отметке в 60 долларов за баррель, "колеблясь в пределах пятидолларового диапазона". Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864544774.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, опек, мэа
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК, МЭА
Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели
Нефть дешевеет в ожидании дополнительного предложения на рынке от ОПЕК+
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели, трейдеры продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,99% к уровню предыдущего закрытия, до 63,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,43 доллара.
"В целом на рынке сохраняется вероятность избыточного предложения из-за увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+
", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Fujitomi Securities Тоситаки Тадзавы (Toshitaka Tazawa). Он также добавил, что цена на WTI, возможно, будет торговаться на отметке в 60 долларов за баррель, "колеблясь в пределах пятидолларового диапазона".
Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА
) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.
"Началась настоящая драка". В Европе засуетились из-за российской нефти