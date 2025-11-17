https://1prime.ru/20251117/neft--864601689.html

Нефть дешевеет в ожидании влияния на рынок со стороны ОПЕК

Нефть дешевеет в ожидании влияния на рынок со стороны ОПЕК

2025-11-17T12:36+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются с началом недели, в то время как трейдеры пытаются спрогнозировать влияние отдельных стран ОПЕК на рынок, на котором суммарные поставки выросли значительно сильнее, нежели спрос, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 12.13 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,65% к уровню предыдущего закрытия, до 63,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 59,65 доллара. "Изменить политику и взять на себя обязательства сокращения добычи можно, только если спрос заметно обвалится, цены упадут ниже 50 долларов, и лидерам ОПЕК станет ясно, что необходимо вернуться к политике управления рынком", — сказал агентству Блумберг старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group в Нью-Йорке Грег Брю (Greg Brew). При этом ранее руководитель профильного отдела Международное энергетическое агентство (МЭА) Торил Босони отмечала, что в октябре было небольшое снижение мировых поставок нефти, в основном за счет добычи ОПЕК, но сейчас суммарные поставки нефти на мировой рынок выросли на 6 миллионов баррелей в сутки по сравнению с январским минимумом, при этом наблюдается значительно более скромный рост спроса.

