Мировые цены на нефть слабо снижаются в понедельник
2025-11-17T19:55+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются в понедельник вечером, трейдеры оценивают баланс предложения и спроса на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,17% к уровню предыдущего закрытия, до 64,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 59,91 доллара. "Недавняя слабость цен, по-видимому, связана с тем, что ОПЕК пересмотрела прогноз баланса спроса и предложения на 2026 год в своем ежемесячном отчете, фактически признавая возможность избытка предложения в 2026 году, в отличие от более оптимистичного прогноза, которого организация придерживалась ранее", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика DBS Сувро Саркара (Suvro Sarkar). Ранее РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА) подсчитало, что восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
