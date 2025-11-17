https://1prime.ru/20251117/primore-864591518.html
В Приморье отменили внутренние авиарейсы
В Приморье отменили внутренние авиарейсы - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Приморье отменили внутренние авиарейсы
Внутренние авиарейсы отменили в Приморье, в районах которого прошел снегопад. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T03:11+0300
2025-11-17T03:11+0300
2025-11-17T03:11+0300
бизнес
приморье
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591518.jpg?1763338268
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – ПРАЙМ. Внутренние авиарейсы отменили в Приморье, в районах которого прошел снегопад.
В ряде районов Приморья 16 ноября начались осадки: снег с дождем, мокрый снег. Местами они продолжались и ночью. В том числе снег выпал в Чугуевском районе, Арсеньеве, Анучино.
"По погодным условиям отменены авиарейсы внутри края по маршрутам: Владивосток – Преображение – Владивосток, Владивосток – Дальнегорск – Владивосток", - сообщает минтранс Приморья.
Отмечается, что утром понедельника проезд на краевых дорогах есть везде. В течение ночи над обеспечением безопасности дорожного движения работало более 180 единиц спецтехники Примавтодора, очистка дорог продолжается.
приморье
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, приморье, владивосток
Бизнес, Приморье, Владивосток
В Приморье отменили внутренние авиарейсы
В Приморье отменили внутренние авиарейсы из-за снегопада
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – ПРАЙМ. Внутренние авиарейсы отменили в Приморье, в районах которого прошел снегопад.
В ряде районов Приморья 16 ноября начались осадки: снег с дождем, мокрый снег. Местами они продолжались и ночью. В том числе снег выпал в Чугуевском районе, Арсеньеве, Анучино.
"По погодным условиям отменены авиарейсы внутри края по маршрутам: Владивосток – Преображение – Владивосток, Владивосток – Дальнегорск – Владивосток", - сообщает минтранс Приморья.
Отмечается, что утром понедельника проезд на краевых дорогах есть везде. В течение ночи над обеспечением безопасности дорожного движения работало более 180 единиц спецтехники Примавтодора, очистка дорог продолжается.