В Приморье отменили внутренние авиарейсы

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – ПРАЙМ. Внутренние авиарейсы отменили в Приморье, в районах которого прошел снегопад. В ряде районов Приморья 16 ноября начались осадки: снег с дождем, мокрый снег. Местами они продолжались и ночью. В том числе снег выпал в Чугуевском районе, Арсеньеве, Анучино. "По погодным условиям отменены авиарейсы внутри края по маршрутам: Владивосток – Преображение – Владивосток, Владивосток – Дальнегорск – Владивосток", - сообщает минтранс Приморья. Отмечается, что утром понедельника проезд на краевых дорогах есть везде. В течение ночи над обеспечением безопасности дорожного движения работало более 180 единиц спецтехники Примавтодора, очистка дорог продолжается.

