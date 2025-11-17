https://1prime.ru/20251117/rosselkhozbank--864596601.html

Россельхозбанк нарастил льготное кредитование виноделов

экономика

бизнес

финансы

крым

кабардино-балкария

геленджик

россельхозбанк

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россельхозбанк нарастил льготное кредитование виноделов до 483 миллионов рублей по итогам девяти месяцев, это в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, общий объем кредитования отрасли достиг 3,47 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в банке. "По итогам первых девяти месяцев 2025 года объем кредитования, направленного РСХБ в отрасль, достиг 3,47 миллиарда рублей. Объем средств, предоставленных на льготных условиях, составил 482,9 миллиона рублей, что более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - рассказали в банке. Там также поделились, что за время работы банка совокупный объем кредитования винодельческой отрасли составил 43,6 миллиарда рублей, причем более 24,5 миллиарда рублей было направлено за последние пять лет. "Банк поддержал 16 проектов в сфере виноделия и закладки виноградников. В число ключевых вошли строительство и оснащение винодельческого предприятия в Геленджике мощностью 1,65 миллиона бутылок в год и проект по закладке виноградников и модернизации производства в Крыму", - добавили в банке. Отмечается, что лидером по объему производства винодельческой продукции остается Краснодарский край, на долю которого в 2025 году приходится 37,9% всего отечественного вина. Далее идут Крым (15,6%) и Республика Дагестан (12%). "Ожидается, что наибольший прирост продемонстрируют виноделы Кабардино-Балкарии, которые уже нарастили выпуск винодельческой продукции в этом году на 108,9%, и производители Самарской области - на 67,1%", - рассказали в банке. По словам главного аналитика центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова, которые приводит пресс-служба, диверсификация регионов-производителей винодельческой продукции является одним из нарастающих трендов. "Краснодарский край, Крым и Дагестан остаются лидерами на рынке, однако в него заходят и регионы, открывающие новую для себя нишу - это Республика Северная Осетия, Ленинградская Область, Адыгея, Кабардино-Балкария и другие субъекты России. Такая тенденция свидетельствуют об укреплении винодельческого потенциала страны и подкрепляет тренд на развитие местных брендов", - пояснил он. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев 2025 года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин (шампанское) произвели на 8,4% больше - 14,61 миллиона декалитров. Также выпуск ликерных вин вырос на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров.

крым

кабардино-балкария

геленджик

