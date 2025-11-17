Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/rynok--864601054.html
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем - 17.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем
Российский рынок акций открывает новую неделю умеренным снижением, в какой-то момент почти достигнув круглой отметки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, но... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T12:27+0300
2025-11-17T12:27+0300
экономика
рынок
торги
акции
евгений локтюхов
мосбиржа
лукойл
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открывает новую неделю умеренным снижением, в какой-то момент почти достигнув круглой отметки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, но потом отошел от нее вверх, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 12.03 мск снижается на 0,2%, до 2520,69 пункта, а утром он максимально падал до 2501,71 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-3,7%), "Новатэка" (-1,9%), "Русала" (-0,9%), НЛМК (-1,4%). Дорожают бумаги ВТБ (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Фосагро" (+0,4%). Индекс Мосбиржи начал тестировать сильный уровень поддержки в районе 2510 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ее уверенный пробой может увести индикатор еще на 70-100 пунктов вниз. Никаких новых негативных драйверов не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать слабость в отсутствие фундаментальных поводов для роста", - считает он. С учетом высокой степени неопределенности и невдохновляющего внешнего фона поводов для роста на рынке акций сейчас не просматривается, считает и Евгений Локтюхов из ПСБ. "В начале недели ждем попыток индекса Мосбиржи уйти ниже ближайшей поддержки, отметки 2500 пунктов. Целевым диапазоном на понедельник по индексу выступает диапазон 2450-2530 пунктов", - заключает он.
https://1prime.ru/20251113/mosbirzha-864494100.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, евгений локтюхов, мосбиржа, лукойл, новатэк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Лукойл, Новатэк
12:27 17.11.2025
 
Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем

Индекс Мосбиржи остается выше 2500 пунктов по основному индексу в понедельник днем

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открывает новую неделю умеренным снижением, в какой-то момент почти достигнув круглой отметки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, но потом отошел от нее вверх, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 12.03 мск снижается на 0,2%, до 2520,69 пункта, а утром он максимально падал до 2501,71 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-3,7%), "Новатэка" (-1,9%), "Русала" (-0,9%), НЛМК (-1,4%). Дорожают бумаги ВТБ (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Фосагро" (+0,4%).
Индекс Мосбиржи начал тестировать сильный уровень поддержки в районе 2510 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ее уверенный пробой может увести индикатор еще на 70-100 пунктов вниз. Никаких новых негативных драйверов не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать слабость в отсутствие фундаментальных поводов для роста", - считает он.
С учетом высокой степени неопределенности и невдохновляющего внешнего фона поводов для роста на рынке акций сейчас не просматривается, считает и Евгений Локтюхов из ПСБ.
"В начале недели ждем попыток индекса Мосбиржи уйти ниже ближайшей поддержки, отметки 2500 пунктов. Целевым диапазоном на понедельник по индексу выступает диапазон 2450-2530 пунктов", - заключает он.
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября
13 ноября, 10:02
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииЕвгений ЛоктюховМосбиржаЛукойлНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала