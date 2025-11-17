Российский рынок акций немного снижается в понедельник днем

https://1prime.ru/20251117/rynok--864601054.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций открывает новую неделю умеренным снижением, в какой-то момент почти достигнув круглой отметки в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, но потом отошел от нее вверх, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 12.03 мск снижается на 0,2%, до 2520,69 пункта, а утром он максимально падал до 2501,71 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-3,7%), "Новатэка" (-1,9%), "Русала" (-0,9%), НЛМК (-1,4%). Дорожают бумаги ВТБ (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Фосагро" (+0,4%). Индекс Мосбиржи начал тестировать сильный уровень поддержки в районе 2510 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Ее уверенный пробой может увести индикатор еще на 70-100 пунктов вниз. Никаких новых негативных драйверов не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать слабость в отсутствие фундаментальных поводов для роста", - считает он. С учетом высокой степени неопределенности и невдохновляющего внешнего фона поводов для роста на рынке акций сейчас не просматривается, считает и Евгений Локтюхов из ПСБ. "В начале недели ждем попыток индекса Мосбиржи уйти ниже ближайшей поддержки, отметки 2500 пунктов. Целевым диапазоном на понедельник по индексу выступает диапазон 2450-2530 пунктов", - заключает он.

