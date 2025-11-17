Российский рынок акций начинает неделю снижением
Российский рынок акций снижается в понедельник под давлением акций Лукойла
© Фото : namestnikov aleksei 89026686774Вход в здание Мосбиржи
Вход в здание Мосбиржи. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем в понедельник под давлением падающих в цене акций "Лукойла", следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.36 мск снижался на 0,67%, до 2 508,85 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,02%, до 64,38 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в понедельник … продолжает снижение, … главным образом под давлением акций "Лукойла" (-3,87%) из-за сохраняющейся неопределенности с продажей зарубежных активов. Ключевым фактором остается геополитика - отсутствие прогресса в переговорах усиливает осторожность участников", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что республиканцы готовят законопроект о введении санкций против любых стран, сотрудничающих с Россией, добавила она.
"Результаты связаны с сохранением негативной динамики в акциях "Лукойла" (компания занимает второе место по весу в индексе Мосбиржи) из-за сложностей с продажей зарубежных активов компанией... На прошлой неделе США продлили "Лукойлу" срок для сворачивания зарубежных операций, который, впрочем, может быть продлен и в декабре", - соглашается Андрей Алексеев из УК "Первая".
Лидерами роста являются акции ПИКа, которые растут на 11,12% на фоне того, что девелопер отказался от обратного сплита акций и планирует пересмотреть дивидендную политику.
Также в лидерах роста акции ВТБ (+1,34%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,07%), бумаги "Самолета" (+1,05%) и "Газпрома" (+0,87%).
В лидерах снижения - акции "Соллерса" (-6,32%), "Лукойла" (-3,87%), "Ростелекома" (-2,67%), "Новатэка" (-2,3%).
Гудым ожидает закрытия рынка в "красной зоне".