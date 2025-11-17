Российский рынок акций начал неделю падением
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций начал неделю снижением на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,26%, до 64,22 доллара за баррель.
"На старте недели индекс Мосбиржи торговался в минусе чуть выше 2500 пунктов. Инвесторов продолжают беспокоить геополитическая неопределенность, угроза вторичных санкций США к торговым партерам РФ, а также судьба зарубежных активов "Лукойла", акции которого сегодня теряли более 3%. Курс рубля и цены на нефть – без значимых изменений. На американском рынке динамика смешанная – шатдаун правительства закончился, но остается тревога по поводу ИИ-сегмента, а кроме того, перспектива снижения процентных ставок ФРС в декабре неопределенная", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Важным уровнем поддержки остается 2500 пунктов. Если он не устоит, то с большей вероятностью индекс опустится к недавнему минимуму на 2450 пунктов. А это минимумы всего года. На российские акции давит геополитика: обостряются риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнеров России", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
Лидеры роста и снижения котировок
"Стало известно, что акционеры девелопера ПИК не одобрили обратный сплит акций в пропорции 100:1. На этой новости акции компании вышли в лидеры роста внутри дня, прибавив около 11%. К апрелю 2026 года в компании планируется завершить мероприятия по пересмотру дивидендной политики", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая".
В лидерах роста акции "ПИК" (+10,97%), "Сургутнефтегаза" (+1,34%), "Мечела" (+1,21%), ВТБ (+0,98%) и "Газпрома" (+0,65%).
"Котировки "Лукойла" испытывают давление на фоне санкционных ограничений. Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США продлило срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов до 13 декабря 2025 года. При этом осуществление сделки напрямую зависит от получения отдельного разрешения от OFAC", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах снижения - бумаги "Соллерса" (-6,67%), "Лукойла" (-4,1%), "Озона" (-2,78%), "Ростелекома" (-2,64%) и НЛМК (-2,48%).
Прогнозы
Без дополнительных сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500–2580 пунктов, заключил Бахтин.
В условиях информационного затишья ожидания по индексу Мосбиржи остаются нейтральными, прогноз на завтра – 2500-2580 пунктов, считает Шепелев.