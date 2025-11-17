https://1prime.ru/20251117/rynok-864622543.html

Российский рынок акций начал неделю падением

Российский рынок акций начал неделю падением - 17.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал неделю падением

Российский рынок акций начал неделю снижением на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T19:17+0300

2025-11-17T19:17+0300

2025-11-17T19:17+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

рф

китай

александр бахтин

мосбиржа

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций начал неделю снижением на фоне геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,6%, до 2 510,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,44%, до 1 018,73 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 974,86 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 0,26%, до 64,22 доллара за баррель. "На старте недели индекс Мосбиржи торговался в минусе чуть выше 2500 пунктов. Инвесторов продолжают беспокоить геополитическая неопределенность, угроза вторичных санкций США к торговым партерам РФ, а также судьба зарубежных активов "Лукойла", акции которого сегодня теряли более 3%. Курс рубля и цены на нефть – без значимых изменений. На американском рынке динамика смешанная – шатдаун правительства закончился, но остается тревога по поводу ИИ-сегмента, а кроме того, перспектива снижения процентных ставок ФРС в декабре неопределенная", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Китай закрыл день в минусе – инвесторы опасаются усиления геополитического конфликта с Японией, Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на этот год – до 1,3% с ожидавшихся весной 0,9%, отметил он. "Важным уровнем поддержки остается 2500 пунктов. Если он не устоит, то с большей вероятностью индекс опустится к недавнему минимуму на 2450 пунктов. А это минимумы всего года. На российские акции давит геополитика: обостряются риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнеров России", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". Лидеры роста и снижения котировок"Стало известно, что акционеры девелопера ПИК не одобрили обратный сплит акций в пропорции 100:1. На этой новости акции компании вышли в лидеры роста внутри дня, прибавив около 11%. К апрелю 2026 года в компании планируется завершить мероприятия по пересмотру дивидендной политики", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". В лидерах роста акции "ПИК" (+10,97%), "Сургутнефтегаза" (+1,34%), "Мечела" (+1,21%), ВТБ (+0,98%) и "Газпрома" (+0,65%). "Котировки "Лукойла" испытывают давление на фоне санкционных ограничений. Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США продлило срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов до 13 декабря 2025 года. При этом осуществление сделки напрямую зависит от получения отдельного разрешения от OFAC", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах снижения - бумаги "Соллерса" (-6,67%), "Лукойла" (-4,1%), "Озона" (-2,78%), "Ростелекома" (-2,64%) и НЛМК (-2,48%). ПрогнозыБез дополнительных сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500–2580 пунктов, заключил Бахтин. В условиях информационного затишья ожидания по индексу Мосбиржи остаются нейтральными, прогноз на завтра – 2500-2580 пунктов, считает Шепелев.

https://1prime.ru/20251117/birzhi-864621862.html

сша

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, рф, китай, александр бахтин, мосбиржа, лукойл, пик, россия