Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию - 17.11.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию
2025-11-17T21:35+0300
2025-11-17T21:54+0300
БЕЙРУТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Порт Баньяс в Сирии принял первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии с 90 тысячами тонн сырой нефти в рамках договоренностей по поддержке экономического сотрудничества двух стран, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Саудовский нефтяной танкер PETALIDI прибыл в морской порт Баньяс, доставив 90 тысяч тонн сырой нефти в рамках саудовского гранта, предоставленного Сирии с целью поддержать внутренние нужды и укрепить экономическое сотрудничество между Саудовской Аравией и Сирией",- пишет агентство. Согласно материалу агентства, заместитель исполнительного директора Сирийской нефтяной компании Ахмед Кубха сообщил, что порт Баньяс сегодня принял первую партию саудовского гранта, объем которой составляет 650 тысяч баррелей, тогда как вторая партия, оцениваемая в 1 миллион баррелей, поступит 23 ноября. Он отметил, что эта нефть будет переработана на нефтеперерабатывающем заводе в Баньясе. Сирия и Саудовская Аравия ранее подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Эр-Рияд предоставляет Дамаску 1,65 миллиона баррелей сырой нефти.
21:35 17.11.2025 (обновлено: 21:54 17.11.2025)
 
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
БЕЙРУТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Порт Баньяс в Сирии принял первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии с 90 тысячами тонн сырой нефти в рамках договоренностей по поддержке экономического сотрудничества двух стран, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Саудовский нефтяной танкер PETALIDI прибыл в морской порт Баньяс, доставив 90 тысяч тонн сырой нефти в рамках саудовского гранта, предоставленного Сирии с целью поддержать внутренние нужды и укрепить экономическое сотрудничество между Саудовской Аравией и Сирией",- пишет агентство.
Согласно материалу агентства, заместитель исполнительного директора Сирийской нефтяной компании Ахмед Кубха сообщил, что порт Баньяс сегодня принял первую партию саудовского гранта, объем которой составляет 650 тысяч баррелей, тогда как вторая партия, оцениваемая в 1 миллион баррелей, поступит 23 ноября. Он отметил, что эта нефть будет переработана на нефтеперерабатывающем заводе в Баньясе.
Сирия и Саудовская Аравия ранее подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Эр-Рияд предоставляет Дамаску 1,65 миллиона баррелей сырой нефти.
Вид на Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Министр внутренних дел США высказался о нефтегазовых месторождениях в Сирии
10 ноября, 23:36
 
