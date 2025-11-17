https://1prime.ru/20251117/sana-864625781.html

Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию

Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию - 17.11.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию

Порт Баньяс в Сирии принял первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии с 90 тысячами тонн сырой нефти в рамках договоренностей по поддержке экономического... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T21:35+0300

2025-11-17T21:35+0300

2025-11-17T21:54+0300

экономика

нефть

сирия

саудовская аравия

эр-рияд

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

БЕЙРУТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Порт Баньяс в Сирии принял первый танкер с нефтью из Саудовской Аравии с 90 тысячами тонн сырой нефти в рамках договоренностей по поддержке экономического сотрудничества двух стран, информирует сирийское государственное агентство SANA. "Саудовский нефтяной танкер PETALIDI прибыл в морской порт Баньяс, доставив 90 тысяч тонн сырой нефти в рамках саудовского гранта, предоставленного Сирии с целью поддержать внутренние нужды и укрепить экономическое сотрудничество между Саудовской Аравией и Сирией",- пишет агентство. Согласно материалу агентства, заместитель исполнительного директора Сирийской нефтяной компании Ахмед Кубха сообщил, что порт Баньяс сегодня принял первую партию саудовского гранта, объем которой составляет 650 тысяч баррелей, тогда как вторая партия, оцениваемая в 1 миллион баррелей, поступит 23 ноября. Он отметил, что эта нефть будет переработана на нефтеперерабатывающем заводе в Баньясе. Сирия и Саудовская Аравия ранее подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Эр-Рияд предоставляет Дамаску 1,65 миллиона баррелей сырой нефти.

https://1prime.ru/20251110/burgum-864399295.html

сирия

саудовская аравия

эр-рияд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сирия, саудовская аравия, эр-рияд, мировая экономика