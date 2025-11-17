Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто отреагировал на заявления Зеленского о прекращении поставок нефти
Сийярто отреагировал на заявления Зеленского о прекращении поставок нефти
17:58 17.11.2025 (обновлено: 17:59 17.11.2025)
 
Сийярто отреагировал на заявления Зеленского о прекращении поставок нефти

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если за заявлениями Владимира Зеленского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок нефти из РФ в Венгрию последуют действия, Будапешт будет считать это атакой на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр напомнил, что Зеленский на днях обещал любыми способами добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию.
"Это всё же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, Венгрия регулярно подвергается со стороны Брюсселя и Киева нападкам, цель которых - втянуть ее в конфликт, но, пока у власти действующее правительство, Будапешт не станет участвовать в конфликте.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект.
Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции
13 ноября, 06:35
 
