БУДАПЕШТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если за заявлениями Владимира Зеленского о готовности любой ценой добиться прекращения поставок нефти из РФ в Венгрию последуют действия, Будапешт будет считать это атакой на суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр напомнил, что Зеленский на днях обещал любыми способами добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию. "Это всё же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды". По его словам, Венгрия регулярно подвергается со стороны Брюсселя и Киева нападкам, цель которых - втянуть ее в конфликт, но, пока у власти действующее правительство, Будапешт не станет участвовать в конфликте. В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии.

