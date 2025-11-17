Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал самые популярные вина у россиян
В России возросло потребление вина, самые популярные - белые и игристые, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации... | 17.11.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. В России возросло потребление вина, самые популярные - белые и игристые, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Отмечается рост популярности игристых вин - их доля на рынке увеличивается на 10-12% ежегодно. Между тем интерес к красным винам снижается примерно на 3-5% ежегодно. В целом легкие вина, включая белые и игристые, становятся все более востребованными", - сказал РИА Новости Николаев. По его словам, в России потребление вина стабильно растет и составляет около 3,5 литров на человека в год.
14:54 17.11.2025
 
Эксперт назвал самые популярные вина у россиян

Николаев: в России растет потребление игристых и белых вин

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. В России возросло потребление вина, самые популярные - белые и игристые, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Отмечается рост популярности игристых вин - их доля на рынке увеличивается на 10-12% ежегодно. Между тем интерес к красным винам снижается примерно на 3-5% ежегодно. В целом легкие вина, включая белые и игристые, становятся все более востребованными", - сказал РИА Новости Николаев.
По его словам, в России потребление вина стабильно растет и составляет около 3,5 литров на человека в год.
