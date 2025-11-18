Аэропорт Кишинева подписал контракт на поставку керосина

https://1prime.ru/20251118/aeroport-864628083.html

КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Международный аэропорт Кишинева подписал контракт на поставки первой партии авиационного керосина, достаточного для заправки самолетов до конца месяца, с румынской нефтеперерабатывающей компанией, заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету, при этом не сообщив названия компании. В пятницу Жунгиету заявил, что власти Молдавии заключили договор с компанией "Лукойл" о передаче под управление аэропорта Кишинева нефтяного терминала, чтобы можно было обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций. "В пятницу подписали договор с нефтяной компанией из Румынии на первый объём топлива для самолетов, который нужно быстро импортировать, чтобы поддерживать работу. Контракт был подписан между нефтяной компанией и аэропортом. Это не трейдер, это именно нефтеперерабатывающая компания… Первый контракт подписали на достаточный объем до конца месяца и параллельно ведутся переговоры на дополнительный объем", - сказал Жунгиету в эфире на TV8. По его словам, возможные объёмы керосина на складах нефтяного терминала, который был отдан "Лукойлом" аэропорту в бесплатную аренду, составляют около пяти тысяч тонн. "Это достаточно большой объём. В году среднее потребление керосина в аэропорту было около 90 тысяч тонн. Но мы должны учитывать тот факт, что в этом году цифры могут увеличиться из-за увеличения потока пассажиров. В прошлом году было где-то 5 миллионов пассажиров, в этом году оценивается, что будет где-то до 6 миллионов", - отметил министр. Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

