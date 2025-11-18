https://1prime.ru/20251118/bespilotnik-864640048.html

Тамбовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на регион

БЕЛГОРОД, 18 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитого украинского БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области, пострадавших нет, ущерб устанавливается, сообщил губернатор области Евгений Первышов. "В ночь на 18 ноября Тамбовская область вновь подверглась атаке БПЛА террористического украинского режима. По данным Минобороны России, уничтожено 10 беспилотников. Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, также пострадала электроподстанция, питающая около 1000 жителей. Предпринимаются меры по оперативному восстановлению подачи электроэнергии, подчеркнул глава региона.

