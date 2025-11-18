https://1prime.ru/20251118/byudzhet-864652867.html

Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы

Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы

2025-11-18T13:55+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября. Документ утверждает основные характеристики бюджета на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона рублей (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки депутатов и правительства РФ, которые перераспределяют более 7 триллионов рублей. Большинство из них направлены на обеспечение обороны и безопасности России, включая обеспечение потребностей специальной военной операции. Часть поправок связана с национальными проектами и распределением на них зарезервированных средств. Дополнительные средства будут направлены на финансирование общероссийских общественных организаций инвалидов, фондов "Защитники Отечества" и "Памяти 6-й роты", создание центров высокотехнологического протезирования и комплексной реабилитации участников СВО, капремонт школ, строительство и ремонт региональных и местных дорог, развитие сельских территорий. В рамках поддержанных Госдумой поправок дополнительные ассигнования выделяются на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса и транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, льготное кредитование, продолжение программ Росагролизинга, сохранение льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции. "Сегодня АПК — один из ключевых секторов российской экономики, он не только полностью обеспечивает продовольствием граждан нашей страны, но и стал одним из главных поставщиков на глобальный рынок. Наша задача – создавать условия для жизни и труда жителей села, укреплять конкурентоспособность и технологический суверенитет аграрного сектора", - заявил журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Также увеличиваются средства на государственную социальную стипендию студентам, на финансирование военных учебных центров на базе вузов, на обеспечение доступа к информационным ресурсам в интернете для научных образовательных организаций высшего образования, на лекарственное обеспечение взрослых пациентов, страдающих 14-ю высокозатратными заболеваниями, и другие цели.

