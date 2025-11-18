https://1prime.ru/20251118/dnr-864643300.html
Пушилин рассказал о ситуации с энергоснабжением в ДНР после атак ВСУ
ДОНЕЦК, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей в республике. "На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР добавил, что намечен план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды населению.Ранее Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
