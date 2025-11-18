Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин допустил веерные отключения энергии в ДНР - 18.11.2025
Пушилин допустил веерные отключения энергии в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией.
2025-11-18T11:13+0300
2025-11-18T11:15+0300
энергетика
денис пушилин
днр
энергоснабжение
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией. "К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии", - написал Пушилин в Telegram-канале.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
денис пушилин, днр, энергоснабжение
Энергетика, Денис Пушилин, ДНР, энергоснабжение
11:13 18.11.2025 (обновлено: 11:15 18.11.2025)
 
Пушилин допустил веерные отключения энергии в ДНР

Пушилин допустил веерные отключения электроэнергии в ДНР из-за атак ВСУ

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией.

"К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
 
ЭнергетикаДенис ПушилинДНРэнергоснабжение
 
 
