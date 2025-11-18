https://1prime.ru/20251118/dnr-864643442.html
Пушилин допустил веерные отключения энергии в ДНР
энергетика
денис пушилин
днр
энергоснабжение
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин допустил возможность веерных отключений электроэнергии в республики на фоне перебоев с электроэнергией. "К сожалению, возможны веерные отключения электроэнергии", - написал Пушилин в Telegram-канале.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
