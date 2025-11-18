Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС - 18.11.2025
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС - 18.11.2025, ПРАЙМ
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС
РИА Новости. РЕЖИМ ЧС ВВЕДЕН В ДНР В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЗУЕВСКОЙ И СТАРОБЕШЕВСКОЙ ТЭС В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ ВСУ 18 НОЯБРЯ - УКАЗ ГЛАВЫ... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T19:43+0300
2025-11-18T19:47+0300
общество
всу
РИА Новости. РЕЖИМ ЧС ВВЕДЕН В ДНР В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЗУЕВСКОЙ И СТАРОБЕШЕВСКОЙ ТЭС В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ ВСУ 18 НОЯБРЯ - УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ.
общество , всу
Общество , ВСУ
19:43 18.11.2025 (обновлено: 19:47 18.11.2025)
 
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС

В ДНР ввели режим ЧС в связи со значительными повреждениями Зуевской и Старобешевской ТЭС

© РИА Новости . Сергей Батурин
Зуевская ТЭС в Донецке
Зуевская ТЭС в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Зуевская ТЭС в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Батурин
РИА Новости. РЕЖИМ ЧС ВВЕДЕН В ДНР В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЗУЕВСКОЙ И СТАРОБЕШЕВСКОЙ ТЭС В РЕЗУЛЬТАТЕ АТАКИ ВСУ 18 НОЯБРЯ - УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ.
 
