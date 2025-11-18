https://1prime.ru/20251118/dom-864655636.html

Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании

Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании - 18.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании

Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:05+0300

2025-11-18T15:05+0300

2025-11-18T15:05+0300

экономика

финансы

дом.рф

антон силуанов

минфин рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83375/68/833756841_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_6c6b132d3bc2b8bc388e393e14441c6d.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить 1 триллион (рублей - ред.) к 2030 году", - сказал он. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, дом.рф, антон силуанов, минфин рф, россия