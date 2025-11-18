Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании - 18.11.2025
Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить 1 триллион (рублей - ред.) к 2030 году", - сказал он. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.
15:05 18.11.2025
 
Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании

Силуанов: капитализация компании "Дом.РФ" может превысить триллион рублей к 2030 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Логотип компании Дом.РФ
Логотип компании Дом.РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
"С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить 1 триллион (рублей - ред.) к 2030 году", - сказал он.
"Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.
 
