Силуанов оценил капитализацию "Дом.РФ" с учетом стратегии компании
2025-11-18T15:05+0300
2025-11-18T15:05+0300
2025-11-18T15:05+0300
экономика
финансы
дом.рф
антон силуанов
минфин рф
россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости. "С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить 1 триллион (рублей - ред.) к 2030 году", - сказал он. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.
Новости
ru-RU
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Капитализация "Дом.РФ" с учетом стратегии компании может превысить 1 триллион рублей к 2030 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости.
"С учетом стратегии "Дом.РФ" капитализация компании может превысить 1 триллион (рублей - ред.) к 2030 году", - сказал он.
"Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения.