"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере - 18.11.2025
"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере
2025-11-18T23:41+0300
2025-11-18T23:41+0300
бизнес
нефть
газпром
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА ПРАЙМ. Инженеры центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" в 2025 году испытали свыше 20 решений для сопровождения нефтедобычи в регионах вечной мерзлоты, сообщила компания. "Всего в 2025 году эксперты Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" испытали свыше 20 решений для сопровождения добычи на Крайнем Севере. В том числе – технологии термостабилизации горных пород, автоматизированные системы геотехнического мониторинга, новые подходы к укреплению грунтов и другие", - сообщила компания. По итогам их тестирования на месторождениях компании будет принято решение о тиражировании новых инструментов в периметре "Газпром нефти" в разных регионах России, добавили в компании. "Газпром нефть" создала комплекс инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Запатентованные компанией технологии обеспечат надежность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере. "Газпром нефть" не только внедряет передовые технологии, но и самостоятельно разрабатывает инструменты для эффективной и экологичной добычи на Крайнем Севере. Создаваемые нами решения помогут в реализации проектов нашей компании, а также внесут вклад в развитие общеотраслевых подходов к промышленной деятельности в криолитозоне", - прокомментировал руководитель Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпромнефть-Заполярья" Эдуард Николайчук. "Газпром нефть" в 2024 году создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне (верхней части земной коры с отрицательными среднегодовыми температурами) для систематизации лучших практик и технологий проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах. За год эксперты центра вели сопровождение девяти масштабных проектов для повышения эффективности работы в криолитозоне, а также выполнили опытные испытания новых технологий.
2025
бизнес, нефть, газпром, россия
Бизнес, Нефть, Газпром, РОССИЯ
23:41 18.11.2025
 
"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА ПРАЙМ. Инженеры центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" в 2025 году испытали свыше 20 решений для сопровождения нефтедобычи в регионах вечной мерзлоты, сообщила компания.
"Всего в 2025 году эксперты Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" испытали свыше 20 решений для сопровождения добычи на Крайнем Севере. В том числе – технологии термостабилизации горных пород, автоматизированные системы геотехнического мониторинга, новые подходы к укреплению грунтов и другие", - сообщила компания.
По итогам их тестирования на месторождениях компании будет принято решение о тиражировании новых инструментов в периметре "Газпром нефти" в разных регионах России, добавили в компании.
"Газпром нефть" создала комплекс инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Запатентованные компанией технологии обеспечат надежность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере.
"Газпром нефть" не только внедряет передовые технологии, но и самостоятельно разрабатывает инструменты для эффективной и экологичной добычи на Крайнем Севере. Создаваемые нами решения помогут в реализации проектов нашей компании, а также внесут вклад в развитие общеотраслевых подходов к промышленной деятельности в криолитозоне", - прокомментировал руководитель Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпромнефть-Заполярья" Эдуард Николайчук.
"Газпром нефть" в 2024 году создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне (верхней части земной коры с отрицательными среднегодовыми температурами) для систематизации лучших практик и технологий проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах. За год эксперты центра вели сопровождение девяти масштабных проектов для повышения эффективности работы в криолитозоне, а также выполнили опытные испытания новых технологий.
БизнесНефтьГазпромРОССИЯ
 
 
