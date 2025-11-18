https://1prime.ru/20251118/gazprom-864677384.html

"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере

"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере - 18.11.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" испытала свыше 20 решений для нефтедобычи на Крайнем Севере

Инженеры центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" в 2025 году испытали свыше 20 решений для сопровождения нефтедобычи... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T23:41+0300

2025-11-18T23:41+0300

2025-11-18T23:41+0300

бизнес

нефть

газпром

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_a0972cede736297bbb02bcd9c4ebdae4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА ПРАЙМ. Инженеры центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" в 2025 году испытали свыше 20 решений для сопровождения нефтедобычи в регионах вечной мерзлоты, сообщила компания. "Всего в 2025 году эксперты Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпром нефти" испытали свыше 20 решений для сопровождения добычи на Крайнем Севере. В том числе – технологии термостабилизации горных пород, автоматизированные системы геотехнического мониторинга, новые подходы к укреплению грунтов и другие", - сообщила компания. По итогам их тестирования на месторождениях компании будет принято решение о тиражировании новых инструментов в периметре "Газпром нефти" в разных регионах России, добавили в компании. "Газпром нефть" создала комплекс инженерных и цифровых решений для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Запатентованные компанией технологии обеспечат надежность и долговечность нефтегазовой инфраструктуры на Крайнем Севере. "Газпром нефть" не только внедряет передовые технологии, но и самостоятельно разрабатывает инструменты для эффективной и экологичной добычи на Крайнем Севере. Создаваемые нами решения помогут в реализации проектов нашей компании, а также внесут вклад в развитие общеотраслевых подходов к промышленной деятельности в криолитозоне", - прокомментировал руководитель Центра по обустройству и эксплуатации месторождений в криолитозоне "Газпромнефть-Заполярья" Эдуард Николайчук. "Газпром нефть" в 2024 году создала Центр обустройства и эксплуатации месторождений в криолитозоне (верхней части земной коры с отрицательными среднегодовыми температурами) для систематизации лучших практик и технологий проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в северных регионах. За год эксперты центра вели сопровождение девяти масштабных проектов для повышения эффективности работы в криолитозоне, а также выполнили опытные испытания новых технологий.

https://1prime.ru/20251117/lukoyl-864544774.html

https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549714.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, газпром, россия