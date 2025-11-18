https://1prime.ru/20251118/glonass-864639483.html
Число автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество транспортных средств, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов, сообщила пресс-служба АО "Глонасс". "Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов. Устройства вызова экстренных оперативных служб - кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, - ежедневно устанавливаются на автомобили как на конвейерах автопроизводителей, так и на импортируемые в страну машины", - говорится в сообщении. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", созданная 10 лет назад по поручению президента России Владимира Путина, является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров. "Подключение 13-миллионного автомобиля – еще один шаг к достижению национальных целей развития России на период до 2030-2036 годов в части снижения смертности при ДТП. Сегодня, помимо аварийного оповещения, на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" развиваются сервисы онлайн-мониторинга общественного транспорта в регионах, идентификации беспилотников, что также нацелено на повышение безопасности миллионов людей, пользователей транспортных систем", - отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, чьи слова приводятся в сообщении. В свою очередь, генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич сообщил, что с начала 2025 года система уже передала спасателям более 92 тысяч вызовов, из которых более 78 тысяч сообщений были получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные – в ручном режиме.
