https://1prime.ru/20251118/glonass-864639483.html

Число автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов

Число автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов - 18.11.2025, ПРАЙМ

Число автомобилей, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов

Количество транспортных средств, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов, сообщила пресс-служба АО "Глонасс". | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T10:03+0300

2025-11-18T10:03+0300

2025-11-18T10:03+0300

технологии

рф

владимир путин

авто

эра-глонасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864639318_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_941cf8f5b13db0a894b42c4e3db2d89c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество транспортных средств, подключенных к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов, сообщила пресс-служба АО "Глонасс". "Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов. Устройства вызова экстренных оперативных служб - кнопки SOS, которые сегодня выпускают более десяти отечественных производителей, - ежедневно устанавливаются на автомобили как на конвейерах автопроизводителей, так и на импортируемые в страну машины", - говорится в сообщении. Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", созданная 10 лет назад по поручению президента России Владимира Путина, является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров. "Подключение 13-миллионного автомобиля – еще один шаг к достижению национальных целей развития России на период до 2030-2036 годов в части снижения смертности при ДТП. Сегодня, помимо аварийного оповещения, на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" развиваются сервисы онлайн-мониторинга общественного транспорта в регионах, идентификации беспилотников, что также нацелено на повышение безопасности миллионов людей, пользователей транспортных систем", - отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, чьи слова приводятся в сообщении. В свою очередь, генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич сообщил, что с начала 2025 года система уже передала спасателям более 92 тысяч вызовов, из которых более 78 тысяч сообщений были получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные – в ручном режиме.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, владимир путин, авто, эра-глонасс