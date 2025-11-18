Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/gosduma-864660209.html
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:28+0300
2025-11-18T16:28+0300
экономика
россия
рф
алексей сазанов
госдума
еаэс
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%. Соответствующие поправки были поддержаны в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они выравнивают условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%. В связи с этим были получены претензии со стороны Евразийской экономической комиссии, пояснял в субботу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, предлагается уравнять со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%.
https://1prime.ru/20251115/gd--864566185.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_25ec452b73e4d5cb246e38dfc5ea89ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, алексей сазанов, госдума, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, Госдума, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
16:28 18.11.2025
 
Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС

ГД во втором чтении приняла закон об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Соответствующие поправки были поддержаны в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они выравнивают условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%.
В связи с этим были получены претензии со стороны Евразийской экономической комиссии, пояснял в субботу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, предлагается уравнять со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%.
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Комитет ГД поддержал выравнивание ставок НДФЛ для налоговых резидентов ЕАЭС
15 ноября, 16:20
 
ЭкономикаРОССИЯРФАлексей СазановГосдумаЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала