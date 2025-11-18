Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Соответствующие поправки были поддержаны в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они выравнивают условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%.
В связи с этим были получены претензии со стороны Евразийской экономической комиссии, пояснял в субботу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, предлагается уравнять со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%.