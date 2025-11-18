https://1prime.ru/20251118/gosduma-864660209.html

Госдума во втором чтении уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС

2025-11-18T16:28+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%. Соответствующие поправки были поддержаны в рамках второго чтения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они выравнивают условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%. В связи с этим были получены претензии со стороны Евразийской экономической комиссии, пояснял в субботу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, предлагается уравнять со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%.

