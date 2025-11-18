Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
Кошкович раскритиковал слова шведского министра по делам ЕС Розенкранц о РФ
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова шведского министра по делам Европейского союза Джессики Розенкранц о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне она заявила, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.
"Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе", — написал Кошкович.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
