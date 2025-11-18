Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе - 18.11.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова шведского министра по делам Европейского союза Джессики Розенкранц о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X. Накануне она заявила, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы."Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе", — написал Кошкович.Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
09:15 18.11.2025
 
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе

Кошкович раскритиковал слова шведского министра по делам ЕС Розенкранц о РФ

Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова шведского министра по делам Европейского союза Джессики Розенкранц о России удивили аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне она заявила, что ЕС должен внести свой вклад в необходимую поддержку Украины и призвала в полной мере использовать замороженные российские активы.
Фридрих Мерц
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
2 ноября, 12:20
2 ноября, 12:20
"Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе", — написал Кошкович.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Флаги Евросоюза
Еврокомиссия прокомментировала интервью главы Euroclear
16 ноября, 15:52
16 ноября, 15:52
 
Спецоперация на Украине
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
