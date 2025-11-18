https://1prime.ru/20251118/kredit-864617329.html

Перечислены ситуации, когда невыгодно досрочное закрытие кредита

Перечислены ситуации, когда невыгодно досрочное закрытие кредита

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. В ряде случаев не следует спешить с досрочным закрытием кредитов и хорошо взвесить все плюсы и минусы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.Досрочное закрытие кредитов будет невыгодно в следующих случаях:Если кредит взят на льготных условиях по ставке, которая ниже рыночной. Речь идет, например, о семейной ипотеке и других подобных программах."Подумайте, будет ли у вас еще раз возможность оформить кредит на льготных условиях. Поэтому если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более "дорогих", - советует Гомонко.В первую очередь необходимо погашать задолженность по кредитным картам, поскольку они действительно связаны с высокими процентными ставками.Следует также помнить, что досрочное погашение, с одной стороны, показывает банку, что вы ответственный заемщик, однако с другой стороны банку такой заемщик становится невыгодным."Не удивляйтесь, если в следующий раз вы получите отказ из-за низкой рентабельности сделки", - предупреждает экономист.Если кредит взят до повышения ключевой ставки, то следует сопоставить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, выгоднее будет эти денежные средства направить в виде вклада в банк и получить дополнительный доход, заключила она.

