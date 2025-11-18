Биткоин пустился вскачь: в чем выгода для России

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. США явно виноваты в падении цены биткоина, которое мы наблюдаем в последние дни. Шатдаун попросту закрыл участникам рынка все данные макроэкономической статистики США. Почти целый календарный месяц рынок остается без четких сигналов об экономическом росте и успешной борьбе с инфляцией. При этом "голубиная" риторика в области денежно-кредитной политик ФРС часто заглушалась "ястребиной". Важным триггером выступил факт снижения капитализации высокотехнологического сектора. Рынок сегодня проходит этап своеобразного очищения, крупные инвесторы остаются на нем, а спекулянтов смыло волной. Вполне вероятно, что до конца года биткоин значительно восстановит свои позиции и будет торговаться выше отметки $100 000. Умеренно позитивный сценарий предполагает возвращение биткоина в диапазон $125 000 - $130 000 на исходе декабря.Для нас важно то, что текущее снижение цены биткоина не оказывает прямой корреляции на развитие российской экономики. Пока события выглядят, как здоровая коррекция после длительного устойчивого роста. Ситуация на рынке криптовалют отражается и на инвестиционной активности: приток частного капитала становится ниже, спекулятивные стратегии уходят на второй план, а интерес смещается к цифровым облигациям, стейблкоинам и прикладным финтех-решениям. Для рынка это не только пауза, но и расчистка пространства: слабые проекты уходят, а устойчивые направления — Web3-инфраструктура, цифровые платежи, трансграничные сервисы — продолжают расти без перегрева.При этом Россия по-прежнему удерживает второе место в мире по добыче биткоина, уступая лишь лидеру мирового рынка – США.Рост издержек в добыче цифровых валют на фоне снижения капитализации рынка ускорит переход отрасли промышленного майнинга на альтернативные источники электрогенерации: особенно перспективны попутный нефтяной газ на фоне дальнейшего взаимопроникновение нефтегазового комплекса с секторами майнинговых и, возможно, в ближайшей перспективе классических ЦОДов. На фоне растущей конкуренции на рынках за вычислительные мощности значительные объема газа могут направляться в стратегически важную отрасль энергоемких вычислений. Это позитивно отразится на капитализации российских компаний ТЭКа и усилит энергозависимость недружественных стран. Серьезное снижение поставок энергоресурсов в страны Западной Европы и создание новой добавленной стоимости в российском сегменте цифровых валют и классических ЦОДов усилят геоэкономические позиции нашей страны. Временное снижение рентабельности промышленного майнинга поставит расширение инвестиционных проектов на паузу для небольших по размеру участников рынка. При этом модернизация парка вычислительного оборудование продолжится: в рамках рыночной конъюнктуры ведущие международные вендоры могут снизить цены до 20%.Сильные позиции рубля позволят продолжить закупку современного оборудования для майнинговых дата-центров и обновление ИТ-инфраструктуры российских ЦОДов. Одновременно рынок смещается и в сторону услуг высокопроизводительных вычислений: многие крупные майнинговые компании развивают ИИ-инфраструктуру. Все это снижает зависимость отрасли от курса BTC. Главной угрозой для российского рынка промышленного майнинга являются инфляция, жесткая денежно-кредитная политика и снижение конкурентоспособности цен на электроэнергию по сравнению с рынком США. Падение цены биткоина отражается на долларовых поступлениях от майнинга, но одновременно ускоряет переход бизнеса к более зрелым цифровым инструментам и стимулирует развитие собственных технологических сервисов. Гонка за вычислительные мощности и цифровые ресурсы не останавливается, несмотря на заметную волатильность рынка. Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. США явно виноваты в падении цены биткоина, которое мы наблюдаем в последние дни. Шатдаун попросту закрыл участникам рынка все данные макроэкономической статистики США. Почти целый календарный месяц рынок остается без четких сигналов об экономическом росте и успешной борьбе с инфляцией.
При этом "голубиная" риторика в области денежно-кредитной политик ФРС часто заглушалась "ястребиной". Важным триггером выступил факт снижения капитализации высокотехнологического сектора. Рынок сегодня проходит этап своеобразного очищения, крупные инвесторы остаются на нем, а спекулянтов смыло волной. Вполне вероятно, что до конца года биткоин значительно восстановит свои позиции и будет торговаться выше отметки $100 000. Умеренно позитивный сценарий предполагает возвращение биткоина в диапазон $125 000 - $130 000 на исходе декабря.
Для нас важно то, что текущее снижение цены биткоина не оказывает прямой корреляции на развитие российской экономики. Пока события выглядят, как здоровая коррекция после длительного устойчивого роста.
Ситуация на рынке криптовалют отражается и на инвестиционной активности: приток частного капитала становится ниже, спекулятивные стратегии уходят на второй план, а интерес смещается к цифровым облигациям, стейблкоинам и прикладным финтех-решениям. Для рынка это не только пауза, но и расчистка пространства: слабые проекты уходят, а устойчивые направления — Web3-инфраструктура, цифровые платежи, трансграничные сервисы — продолжают расти без перегрева.
При этом Россия по-прежнему удерживает второе место в мире по добыче биткоина, уступая лишь лидеру мирового рынка – США.
Рост издержек в добыче цифровых валют на фоне снижения капитализации рынка ускорит переход отрасли промышленного майнинга на альтернативные источники электрогенерации: особенно перспективны попутный нефтяной газ на фоне дальнейшего взаимопроникновение нефтегазового комплекса с секторами майнинговых и, возможно, в ближайшей перспективе классических ЦОДов.
На фоне растущей конкуренции на рынках за вычислительные мощности значительные объема газа могут направляться в стратегически важную отрасль энергоемких вычислений. Это позитивно отразится на капитализации российских компаний ТЭКа и усилит энергозависимость недружественных стран.
Серьезное снижение поставок энергоресурсов в страны Западной Европы и создание новой добавленной стоимости в российском сегменте цифровых валют и классических ЦОДов усилят геоэкономические позиции нашей страны.
Временное снижение рентабельности промышленного майнинга поставит расширение инвестиционных проектов на паузу для небольших по размеру участников рынка. При этом модернизация парка вычислительного оборудование продолжится: в рамках рыночной конъюнктуры ведущие международные вендоры могут снизить цены до 20%.
Сильные позиции рубля позволят продолжить закупку современного оборудования для майнинговых дата-центров и обновление ИТ-инфраструктуры российских ЦОДов.
Одновременно рынок смещается и в сторону услуг высокопроизводительных вычислений: многие крупные майнинговые компании развивают ИИ-инфраструктуру. Все это снижает зависимость отрасли от курса BTC.
Главной угрозой для российского рынка промышленного майнинга являются инфляция, жесткая денежно-кредитная политика и снижение конкурентоспособности цен на электроэнергию по сравнению с рынком США.
Падение цены биткоина отражается на долларовых поступлениях от майнинга, но одновременно ускоряет переход бизнеса к более зрелым цифровым инструментам и стимулирует развитие собственных технологических сервисов. Гонка за вычислительные мощности и цифровые ресурсы не останавливается, несмотря на заметную волатильность рынка.
Автор - Андрей Лобода, экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
